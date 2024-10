Ospite di RTL 102.5, la giudice di Ballando con le Stelle Rossella Erra ha fatto una serie di critiche a Sonia Bruganelli. Ecco la stoccata in diretta radiofonica.

Le critiche di Rossella Erra

Ieri a RTL 102.5 è intervenuta Rossella Erra per un’intervista. La giurata popolare di Ballando con le Stelle è stata ospite di “Protagonisti”, la trasmissione radiofonica condotta da Francesco Fredella e Gabriele Parpiglia. Si è non solo parlato del recente infortunio di Nina Zilli (a rischio eliminazione per questo motivo), ma anche di Sonia Bruganelli.

La produttrice televisiva, ancor prima di iniziare il suo percorso è stata spesso al centro di dibattiti televisivi e social a causa della sua partecipazione a Ballando con le Stelle. E una volta arrivato il momento dei giudizi davanti alla giuria, non sono mancate nuove discussioni.

A dire cosa pensa di Sonia Bruganelli, stavolta è stata Rossella Erra, che a RTL 102.5 ha commentato:

“Ti dico la mia. Non ho vissuto Sonia. L’ho soltanto vista in televisione e non mi stava simpatica, perché aveva delle opinioni totalmente differenti dalle mie al Grande Fratello. Detto questo, io dietro le quinte la trovo estremamente simpatica. Adoro il rapporto che ha con il figlio, molto materno. E a me queste cose colpiscono tantissimo”.

Nonostante questa ammissione, però Rossella Erra ha fatto sapere che nel momento in cui si entra in gioco, sembra cambiare qualcosa in Sonia Bruganelli:

“Quando scende in pista succede un piccolo corto circuito. Perché? Credo che lei sia arrivata con il pregiudizio che noi la dovevamo giudicare, anche la giuria. Insomma, ci siamo incastrati tutti nel pregiudizio del pregiudizio. E quindi io sono confusa e non riesco a capire dove inizia la persona e dove finisce il personaggio”, ha concluso Rossella Erra.

Visto il leggero miglioramento riscontrato dalla giuria di Ballando con le Stelle, vedremo se stasera Sonia Bruganelli riuscirà a convincere oppure no e se Rossella Erra avrà modo di confrontarsi con lei.