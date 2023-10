Il ritorno di Fabio Fazio è boom! Che Tempo Che Fa parte forte su Nove

NEWS

Nicolò Figini | 16 Ottobre 2023

Ecco gli ascolti TV della prima puntata della nuova edizione di Che Tempo Che Fa sul NOVE, in onda il 15 ottobre 2023

La prima puntata di Che Tempo Che Fa sul NOVE

Scopriamo insieme gli ascolti TV di domenica 15 ottobre 2023 sulle reti più importanti, concentrandoci sulla prima puntata di Che Tempo Che Fa sul NOVE, grazie ai dati riportati anche dal sito Davide Maggio.

Partiamo, quindi, dal programma condotto da Fabio Fazio e che vede anche la partecipazione di Luciana Littizzetto. Dalle 20.36 alle 22.18, segna 2.100.000 spettatori (10.5%). Mentre “Il Tavolo“. raggiunge, dalle 22.23 alle 0.11, 1.122.000 telespettatori pari all’8.2%.

In totale ha ottenuto 2.005.000 spettatori con il 10.79%, 2.608.000 spettatori con il 13% nella parte centrale (con 7.642.000 contatti), e 1.476.000 spettatori con il 10.83%.

Su Rai 3 lo scorso anno Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.221.000 spettatori (11.3%) mentre – dalle 22.23 – Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.329.000 spettatori (8.8%).

Su Rai 1 Cuori 2 ha ottenuto 2.879.000 telespettatori, con uno share del 16,8%. Invece su Canale 5 Caduta Libera – I migliori è stata seguita da 1.622.000 spettatori con uno share dell’11,5%.

Passando a Rete 4 Dritto e rovescio è stato seguito 837.000 , 6,2%, mentre su Rai 3 Report è stato visto da 1.478.000 telespettatori, share 7,6%. Passando a Rai 2 il film Il Collegio ha registrato 899.000 spettatori, al 4,8% di share.

Su Italia 1 la serie TV FBI Most Wanted ha registrato invece 1.053.000 telespettatori, con share 5,6%. La7 ha mandato in onda In Onda, che ha registrato 568.000 telespettatori e uno share del 3,2%.

Invece su Tv8 il film Spider-Man: Fra From Home ha conquistato 341.000 persone con il 2,6% di share. Voi quale programma avete seguito? Fatecelo sapere con un commento.

Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.