Robert De Niro in bancarotta per via del Coronavirus: la moglie lo porta in tribunale

1 Robert De Niro svela di essere quasi in bancarotta per via del Coronavirus. La moglie però non ci crede e lo porta in tribunale

Sono passati alcuni anni da quando Robert De Niro e Grace Hightower si sono ufficialmente separati. Dopo un lungo matrimonio l’attore Premio Oscar e la sua consorte hanno deciso di prendere strade diverse, ma ad oggi pare che le cose tra i due non vadano al meglio. Inaspettatamente infatti proprio la Hightower ha portato in tribunale De Niro, e la notizia in queste ore sta facendo il giro del web. Ma cosa è accaduto e cosa ha portato la coppia a scontrarsi così duramente? Scopriamolo insieme.

Tutto è partito quando Grace Hightower ha chiesto al suo ex marito un aumento dei propri alimenti. Pare infatti che l’attore abbia ridotto il massimale della sua carta di credito, finanziata interamente da De Niro, da 100 mila a 50 mila dollari mensili, e la cosa non sarebbe andata a genio alla Hightower. Tuttavia sembrerebbe che l’attore non abbia intenzione di accettare la proposta della sua ex moglie, a causa di una grave crisi economica.

Stando a quanto riportano i suoi legali infatti sembrerebbe che Robert De Niro sia quasi in bancarotta, a causa del Coronavirus. Lo scoppio della pandemia infatti avrebbe contribuito a ridurre notevolmente i guadagni del Premio Oscar, che come è noto possiede quote maggioritarie in Nobu e nei Greenwich Hotel, che naturalmente durante la quarantena sono rimasti chiusi. Come dichiarato soltanto il primo avrebbe perso ben 3 milioni di dollari ad aprile e quasi 2 milioni a maggio.

De Niro a quel punto ha dovuto finanziare una richiesta di capitale da parte degli investitori pari a 500 mila dollari. Come se non bastasse però pare che l’attore sia stato costretto a farsi prestare questa tale cifra, non avendo disponibilità liquida. Ma scopriamo le dichiarazioni dei legali dell’artista.