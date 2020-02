Roberta Di Padua aveva fatto il casting per corteggiare un noto tronista. Ecco chi è

1 Trono Over e Trono Classico ancora collegati, sì perché Roberta Di Padua in passato ha fatto il provino per corteggiare un famoso tronista. Ecco chi è.

Roberta Di Padua da un paio di anni è nel parterre del Trono Over. Ma in pochi sanno che in passato avrebbe potuto far parte del Trono Classico (proprio come Barbara De Santi). Oggi la bella trentasettenne ha un figlio insieme all’ex marito Giuseppe D’Aguanno (fratello dell’ex tronista Federico). Ma prima di questo era interessata ad un famoso uomo. Infatti da giovanissima Roberta ha provato a partecipare a Uomini e donne facendo il casting per corteggiare uno dei più famosi tronisti del programma. A rivelarlo è stata proprio lei in un’intervista al magazine di Uomini e donne.

Il primo provino per Uomini e donne l’ho fatto quando avevo 18 anni, all’epoca in cui sul trono c’era Daniele Interrante, ma non sono mai stata chiamata come corteggiatrice. Poi, ormai due anni fa, ho risentito la redazione. All’inizio non ero certa di voler partecipare al programma, poi però ho deciso di darmi questa possibilità, così a marzo del 2018 ho fatto un nuovo casting e ho iniziato questa avventura. Ho preso questa decisione nella speranza, oltre che di trovare ovviamente un compagno, di intraprendere anche un percorso interiore, per capire delle cose di me.

Lo scorso anno mi sono messa molto in gioco, quest’anno forse un po’ meno, ma probabilmente perché dall’altra parte, tra i cavalieri, non ho ancora trovato nessuno che mi interessi tanto da fare un passo in più. Sono comunque felice del percorso fatto durante la scorsa edizione con le persone che mi interessavano perché, anche se è andata male, ho provato delle emozioni fortissime e nel bene e nel male vere. Ho vissuto e mi sono sentita viva.

E a proposito del percorso dell’anno scorso a Uomini e donne, Roberta Di Padua ha ricordato questi momenti, parlando di Gianluca, Riccardo e Armando…