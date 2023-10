Spettacolo

Nicolò Figini | 4 Ottobre 2023

Uomini e donne

Il corteggiatore di Roberta Di Padua

Questo pomeriggio a Uomini e Donne si è parlato a lungo del rapporto tra Gemma Galgani e il suo Cavaliere Maurizio. Quest’ultimo ha deciso di corteggiare anche Elena e tutto ciò ha suscitato la gelosia dell’altra Dama. Come evolveranno le cose ce lo dirà solamente il tempo. Staremo a vedere. In seguito è stato il turno di Roberta Di Padua.

Per lei è sceso un nuovo ragazzo e non appena è arrivato nello studio lei si è alzata per baciarlo sulla guancia e salutarlo. Si tratta di una mossa che non fa molto spesso e infatti ha esordito con: “Dove andiamo stasera?“. Il ragazzo, che ha detto di chiamarsi Ermes e di avere 35 anni si è presentato:

“Ciao sono Ermes e vengo da Brescia. Nella vita faccio il trainer in vendita. Praticamente formo le persone sulla vendita. Mi hai colpito esteticamente. Sono contento di averti colpito anche io.

Ho scritto alla redazione proprio per te. Mi fa piacere conoscerti. Sono single da un anno circa, non ho figli e non sono separato”.

Ermes ha fatto colpo su Roberta e… #UominieDonne pic.twitter.com/eafN72Bobu — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 4, 2023

Nel video qui sopra li vediamo poi ballare insieme. Forse però non sapere che il Cavaliere è un volto già noto in TV e sui social. Lui si chiama Ermes Faccoli e su Instagram conta 66mila follower.

Sono molte le foto che lo ritraggono mettendo in mostra il suo aspetto fisico e gli addominale. Scorrendo, inoltre, scopriamo che in passato ha preso parte a Ciao Darwin.

Il corteggiatore di Roberta Di Padua a Ciao Darwin

Il corteggiatore di Roberta Di Pauda, infatti, è stato protagonista di una delle sfilate in intimo dell’edizione. Più precisamente della sfida Reali vs. Virtuali. Ve lo ricordavate? Fatecelo sapere con un commento.

