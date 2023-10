Spettacolo

Nicolò Figini | 4 Ottobre 2023

Il tatuaggio fatto da Natalia Paragoni

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne nel 2018. Da quel momento non si sono più lasciati e dal 20 luglio 2023 hanno saldato il loro legame per sempre con la nascita della figlia Ginevra.

Proprio in suo onore la Paragoni si è fatta un tatuaggio pochi giorni fa sul braccio incidendo il nome della bambina seguito dall’immagine di un carciofo. Questo perché la chiama in maniera molto affettuosa “carciofina“. In queste ultime ore anche Zelletta ha voluto fare lo stesso, ma in un modo particolare.

Nel video qui sotto, infatti, possiamo vedere i due ospiti dello studio dell’influencer e tatuatore Gabriele_Anakin: “Oggi imparerà a tatuare. Prima su una banana, poi su un pompelmo e poi su di lui“. La telecamera si sposta su Andrea Zeletta seduto sulla poltrona pronto a farsi incidere la pelle proprio dalla fidanzata Natalia Paragoni.

Le prove sulla frutta sono andate molto bene: “Sei la regina dello stampatello“. Poi si passa al braccio di Zelletta. Alla fine Gabriele afferma: “Ce la siamo portata a casa. Poteva andare meglio ma poteva anche andare peggio“. Natalia ha affermato di aver sentito la fatica perché credeva fosse più semplice rispetto a un pompelmo. Andrea, invece, dice: “Cosa si fa per amore“.

Alla fine, però, quando viene ripulito il braccio tutti possono vedere che il tatuaggio è venuto bene. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento.

