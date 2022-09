1 Interviene Roberta Di Padua

Negli ultimi giorni a far discutere il web sono stati Roberta Di Padua e Davide Donadei. L’ex Dama del Trono Over e l’ex tronista di Uomini e Donne sono stati infatti beccati insieme a cena, e a quel punto il gossip è impazzato. Secondo alcune malelingue infatti Davide avrebbe tradito la sua ex fidanzata Chiara Rabbi quando ancora i due stavano insieme, e a quel punto lui stesso è stato costretto a intervenire per fare chiarezza. Donadei ha così condiviso le chat con Roberta, per poi svelare i retroscena del loro incontro. Adesso a rompere il silenzio è stata anche la Di Padua, che sui social ha fatto un durissimo sfogo. Queste le sue dichiarazioni:

“Ho aspettato un po’ è vero! Di cose ne sono state dette tante, alcune giuste, altre molte errate. Mi direte che è colpa del gossip, non è cosi! Esiste il gossip ed esiste lo sciacallaggio. Raccontare di una cena e di un incontro è gossip; speculare, inventare e condannare (senza conoscere e senza sapere) una donna single che ancor prima di essere un personaggio pubblico è una persona normale, padrona delle proprie scelte e della propria vita, è sciacallaggio (pseudo gossippari che mistificano la realtà e ingannano il pubblico pur di avere seguito sulle proprie pagine). Questa non è cronaca rosa ma serve solo a generare cattiveria e haters”.

E ancora Roberta Di Padua ha aggiunto:

“Il parere e l’appoggio del pubblico non sono mai stati tra le mie priorità, sono libera, diretta, ho deciso sempre secondo la mia testa e il mio cuore, difficilmente avete condiviso le mie scelte ma la vita (bellissima) è una, è mia. Con il tempo qualcuno si è ricreduto qualcuno no, io lascio sempre la libertà di opinione, non si può piacere a tutti. La verità, come sempre, verrà fuori ma da me! II tempo (come è già accaduto) darà le risposte. Fate sogni tranquilli”.

Roberta Di Padua ha dunque fatto chiarezza, così come anche Davide Donadei, che ha fatto anche un’importante precisazione. Rivediamo le sue parole.