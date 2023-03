Roberto Cavalli di nuovo papà all’età di 82 anni: è nato il sesto figlio

NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Marzo 2023

Nato il sesto figlio di Roberto Cavalli

Grande gioia per Roberto Cavalli! Il celebre stilista infatti è diventato di nuovo papà all’età di 82 anni. A lanciare lo scoop è Roberto Alessi, tramite la copertina del nuovo numero di Novella2000, presentata in anteprima a Pomeriggio Cinque. Come ha rivelato il nostro direttore, la scorsa settimana è nato il sesto figlio di Cavalli, concepito dall’amore con Sandra Bergman, con cui fa coppia da ben 15 anni. Proprio a Novella2000 lo stilista, famoso in tutto il mondo, ha svelato anche il nome scelto per il bambino: Giorgio, come suo padre. Queste le sue dichiarazioni:

“A 82 anni sono di nuovo papà. L’ho chiamato Giorgio, come mio padre, che i nazisti fucilarono nella strage di Cavriglia quando avevo 4 anni”.

Come in molti sapranno Roberto Cavalli e Sandra Bergman, nonostante la grande differenza d’età (la modella ha 38 anni, ndr) sono legati sentimentalmente da 15 lunghi anni, e a oggi sono una delle coppie più belle e solide del mondo dello spettacolo. Come già annunciato, si tratta del sesto figlio per Cavalli. I primi due, Tommaso e Cristiana, sono nati dal matrimonio con la sua prima moglie. In seguito dalle seconde nozze di Roberto, quelle con la modella austriaca Eva Duringer, sono nati altri tre figli: Rachele, Daniele e Robert. A questa grande famiglia adesso si aggiunge il piccolo Giorgio, nato una settimana fa dalla relazione con Sandra.

Sui social nel mentre è arrivato anche il commento di Roberto Alessi, da anni grande amico dello stilista. Queste le dolci parole del direttore di Novella2000, che per primo ha lanciato lo scoop della nascita del piccolo Giorgio: “Roberto è un mio amico da trent’anni, la notizia ovviamente mi ha colpito, ma sono con lui e Sandra, soprattutto sono con Giorgio. Benvenuto, Giorgio!”.

Non resta che fare dunque tanti auguri a Cavalli per la nascita del suo sesto figlio.