1 Il bagno di Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti

L’Isola dei Famosi è ormai agli sgoccioli eppure a Cayo Paloma Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti sembrano essere piuttosto carichi e vogliosi di continuare il loro percorso fino alla fine. La nuova spiaggia che gli accoglie è certamente più spaziosa rispetto a Playa Imboscadissima e questo ha dato una grossa idea alla modella.

Sempre molto creativa, Beatrice Marchetti ha coinvolto Roberto Ciufoli a giocare con lei a ruba bandiera. La naufraga ha detto di voler mettere alla prova il suo compagno d’avventura «con la corsa e con i riflessi». L’attore non si è tirato indietro e ha proposto tre manche, più la rivincita ad un mini torneo di bocce. Ma c’è anche una penitenza: uno dei due, infatti, da sconfitto è stato costretto a fare il bagno completamente nudo. Di recente a Supervivientes anche Gianmarco Onestini ha fatto lo stesso. Torniamo però alla nostra Isola.

«Vediamo se vince la badante o l’anziano assistito», ha detto divertito Roberto Ciufoli, curioso di capire cosa sarebbe successo da lì a poco. Come sarà andata? Le tre partite sono state vinte per 2 a 1 da Beatrice Marchetti. La modella quindi ha dovuto concedere la rivincita con una partita di bocce al suo amico.

La concorrente ha ammesso di non averci mai giocato, ma da combattente ha comunque deciso di mettersi alla prova. Vista la parità ottenuta, si è tenuta un’altra manche du ruba bandiera e Roberto Ciufoli è riuscito a trionfare. Questo ha portato così alla penitenza di Beatrice Marchetti, ma quest’ultima ha deciso di coinvolgere anche il comico, che ha accettato. (QUI PER VEDERE IL VIDEO)

Questa sera, intanto, scopriremo il destino di Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti a L’Isola dei Famosi. Riusciranno a resistere e ottenere un posto per la finale? Non ci resta che seguire la puntata di stasera per saperne di più. Continuate a seguirci per tante news sul reality e i suoi protagonisti. Vediamo come dovrebbe svolgersi la puntata di stasera.