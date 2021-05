1 L’infrazione di Roberto Ciufoli

In attesa della puntata di questa sera de L’Isola dei Famosi, continuano le dinamiche in Honduras. Un episodio, come mostrato nel daytime di oggi su Canale 5, coinvolge Roberto Ciufoli, colpevole di aver infranto il regolamento. Ma cosa è accaduto?

Nella notte, come mostrato dalle immagini, Roberto Ciufoli si è allontanato dal resto del gruppo e, con una lanterna ha oltrepassato la barriera tra Playa Arrivista e Playa Primitiva. Il naufrago pare sia incamminato per raccogliere dei fruttini. Era ben consapevole che non avrebbe dovuto farlo, ma probabilmente sperava di non essere pizzicato. Alle telecamere però non sfugge nulla e per questo è arrivata la tanto temuta sanzione.

Le immagini del daytime hanno mostrato che all’alba i naufraghi di Playa Arrivista hanno ricevuto una pergamena con un comunicato molto importante. A trovare la nota ufficiale della produzione sono state Fariba Tehrani e Isolde Kostner che, insieme al comico romano, hanno cercato di capire cosa fosse successo.

I tre si sono così apprestati a leggere il bigliettino, che riporta quanto segue: “Ieri un naufrago ha volontariamente infranto il divieto di oltrepassare lo steccato di separazione tra Arrivisti e Primitivi. Il naufrago in questione è Roberto Ciufoli”.

Proprio l’attore ha cercato di giustificarsi in qualche modo e ha spiegato alle sue compagne la dinamica dell’accaduto: “Mi sono allungato a prendere un fruttino… di notte”, ha detto mortificato. Ma non è finita, poiché per lui è giunta una punizione severissima…