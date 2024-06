Rocio Munoz Morales festeggia il suo 36esimo compleanno circondata dall’amore di Raoul Bova (FOTO)

NEWS

Debora Parigi | 12 Giugno 2024

Ha compiuto 36 anni Rocìo Munoz Morales, attrice e modella compagna di Raoul Bova. Ha quindi condiviso sui social la sua festa di compleanno fatta di tanto divertimento in compagnia della famiglia e degli amici. E non poteva mancare il bacio appassionato col compagno

La festa di compleanno di Rocìo Munoz Morales per i suoi 36 anni

Il 10 giugno Rocìo Munoz Morales ha comiuto 36 anni e per questa occasione ha organizzato una festa di compleanno tra famiglia e amici. Ha poi condiviso sui social alcuni scatti dell’evento che sembra essere in un bel locale all’aperto. Nel pubblicare le foto ha anche scritto:

“E questo è solo l’inizio… Welcome 36! P.S. Mi esplode il cuore per tutto l’amore ricevuto. Grata di aver festeggiato (e ballato senza tregua) insieme alle persone che amo di più. Grata per tutti i messaggi d’affetto sincero”.

Dalle foto pubblicate da Rocìo Munoz Morales troviamo quella mentre soffia sulle candeline messe sulla torta a forma di R. Poi in un’altra foto la vediamo splendida nel suo outfit che sembra disegnato su di lei. Inoltre c’è uno scatto mentre bacia appassionatamente il compagno Raoul Bova. E poi concludiamo con una bella foto di gruppo con tutte le persone care presenti alla festa.

Rocìo e Raoul stanno insieme da oltre 10 anni e hanno due figlie. E proprio di recente, ospite del podacast di Diletta Leotta, su questa relazione la Munoz ha dichiarato: “Siamo molto innamorati. Non è un amore scontato, ancora ci cerchiamo, tentiamo di stupirci. Se dovessi scegliere una persona con cui andare in discoteca, fare shopping, confessarmi e fare follie sarebbe lui”.

La coppia non è sposata, ma sull’argomento matrimonio Rocìo ha le idee molto chiare: “Arrivo da una famiglia in cui i miei genitori sono stati sposati per 52 anni e si sono sempre amati tantissimo. È stato un esempio il loro. Mi piacerebbe sposarmi”. Ma ha aggiunto che la richiesta non partirà mai da lei.