L’infortunio di Roger Balduino a L’Isola dei Famosi

Dopo lo incontro-scontro con Estefania, durante il quale lei ha chiuso i rapporti con lui, Roger Balduino si è infortunato nel corso di una prova. Ma andiamo per gradi. I concorrenti si sono sfidati in due squadra. Coloro presenti in Palapa hanno dovuto gareggiare con quelli in Playa Sgamada. Per contendersi due casse di cibo, infatti, hanno preso parte all’Orologio Honduregno. A contendersi le provviste tre donne da una parte e tre dall’altra. A vincere sono state Fabrizia, Laura ed Estefania.

In seguito Roger Balduino ha proposto una gara, allo stesso gioco, tra lui e Clemente Russo. Il pugile, infatti, ha avuto da ridire su alcuni comportamenti del naufrago. Dopo quasi due minuti e mezzo la meglio l’ha avuta Clemente. A cedere il modello che, però, si è improvvisamente accasciato per terra. Probabilmente ha forzato troppo se stesso andando contro i suoi limiti. Alvin si è avvicinato di corsa e ha chiesto:

“Fermati, fermati. Come va? Stanco? Ti sei fatto male? Che c’è? No,no, un dottore! Ok. Stai bene? Ce la puoi fare? Ti serve aiuto? Si è fatto male a un piede, cerchiamo di capire la situazione. È questione di crampo… Vuoi un dottore? Aspettiamo… Riesci a muoverlo? Il piede… Non c’è niente di chiaro, non riesce a parlare per il dolore. A porre resistenza nella sabbia, credo, si sia provocato qualcosa alla caviglia…“.

Ilary è andata avanti con la puntata per poi tornare da Alvin, il quale l’ha aggiornata sulle condizioni di Roger Balduino:

Aggiornamenti… È immobilizzato l’arto, quindi la caviglia. A breve potrebbe essere sull’elicottero per andare alla nostra clinica di riferimento dove sarà efettuata una radiografia. Per capire cosa fare. Ora sta meglio. Cerchiamo di capire quali sono le sue condizioni.

