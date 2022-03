Chi è Roger Balduino? Età, vita privata e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Roger Balduino, concorrente de L’Isola dei Famosi 2022, dall’età, all’altezza, alla vita privata e alla fidanzata, a dove poterlo seguire sui social e su Instagram.

Chi è Roger Balduino

Nome e Cognome: Roger Balduino

Data di nascita: 1992

Luogo di Nascita: Erechim, in Brasile

Età: 30 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: modello

Fidanzata: Roger è single

Figli: Roger non ha figli

Tatuaggi: Roger ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @rogerb92

Roger Balduino età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Roger Balduino. Il modello nasce a Erechim, in Brasile nel 1992. La sua età dunque è di 30 anni.

Non conosciamo tuttavia la sua data di nascita esatta. Sconosciute anche le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Roger ha un fratello minore. Tra le sue passioni ci sono lo sport e il surf.

Andiamo ora a scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata.

Vita privata

Anche sulla vita privata di Roger Balduino non si hanno numerose informazioni.

In molti si chiedono se il modello abbia una fidanzata, ma a oggi sembrerebbe essere single.

In passato tuttavia si è mormorato che Roger abbia avuto un flirt con Naomi Campbell, che tuttavia non è mai stato confermato.

Vediamo adesso dove è possibile seguirlo sui social, e in particolare su Instagram.

Dove seguire Roger Balduino: Instagram e social

In molti si stanno già chiedendo dove poter seguire Roger Balduino sui social, e in particolare su Instagram.

Il modello ha naturalmente un profilo attivo, che vanta diverse migliaia di follower.

Su Instagram Roger condivide i momenti più belli della sua vita privata, e non solo.

Scopriamo adesso di più sulla sua carriera.

Carriera

Ben presto Roger Balduino decide di lasciare il Brasile, suo paese d’origine, per trasferirsi in Italia, più precisamente a Milano. Una volta giunto nel capoluogo lombardo inizia ufficialmente la sua carriera da modello. Inizia così a partecipare a campagne pubblicitarie di fama internazionale, sfilando per numerosi e importanti brand. Il suo nome in breve tempo nel mondo della moda diventa molto noto.

Nel 2022 per Roger arriva una grande opportunità televisiva: L’Isola dei Famosi! Andiamo a vedere cosa sappiamo in merito alla sua partecipazione al reality show Mediaset.

Roger Balduino a L’Isola dei Famosi 2022

Lunedì 21 marzo inizia su Canale 5 L’Isola dei Famosi 2022, che ancora una volta sarà condotta da Ilary Blasi. La nuova attesissima edizione del reality show vedrà Alvin nelle vesti di inviato dall’Honduras, e Vladimir Luxuria e Nicola Savino nel ruolo di opinionisti. A far parte del cast di naufraghi quest’anno c’è anche Roger Balduino, che per la prima volta avrà modo di farsi notare dal grande pubblico anche sul piccolo schermo.

A confermare la sua partecipazione all’isola è stato lo stesso modello su Instagram. Queste le sue dichiarazioni:

“Quest’anno farò parte del cast e sono prontissimo e carichissimo a sfidare la natura incontaminata dell’Honduras”.

Ma come se la caverà Roger Balduino a L’Isola dei Famosi? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre andiamo a scoprire chi sono gli altri concorrenti che quest’anno fanno parte del cast del reality di Canale 5.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022

Tra i concorrenti singoli e le coppie che quest’anno partecipano a L’Isola dei Famosi 2022 oltre a Roger Balduino troviamo:

Antonio Zequila

Blind

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni

Clemente Russo e Laura Maddaloni

Estefania Bernal

Floriana Secondi

Guendalina ed Edoardo Tavassi

Ilona Staller

Jeremias e Gustavo Rodriguez

Jovana Djordjevic

Lory Del Santo e Marco Cucolo

Marco Melandri

Nicolas Vaporidis

Patrizia Bonetti

Roberta Morise



Silvano Michetti e Nick Luciani

Vediamo ora cosa sappiamo sul percorso di Roger Balduino a L’Isola dei Famosi.

Il percorso di Roger a L’Isola dei Famosi

Il percorso di Roger Balduino a L’Isola dei Famosi inizia lunedì 21 marzo. Ma come se la caverà il modello e come si relazionerà col resto del gruppo?

1° settimana: Roger arriva sull’isola, dando ufficialmente il via al suo percorso. Eliminato nel televoto flash con Jovana (con qui fa coppia). I due sono stati spediti a Playa Sgamada. A raggiungerli Ilona e Marco. Si parla anche di una particolare simpatia tra Roger ed Estefania.

2° settimana: (IN AGGIORNAMENTO)

