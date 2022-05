Estefania lascia in diretta Roger, lui l’accusa di aver creato la storia a tavolino

Il confronto di Estefania e Roger

Puntata davvero infuocata quella di stasera de L’Isola dei famosi che ha visto un acceso confronto tra Estefania e Roger. In questi giorni lui ha espresso più volte la volontà di avere un contatto con lei, dicendo anche che gli mancava tantissimo. E Ilary Blasi l’ha accontentato. Solo che l’umore di Estefania era ben diverso.

Quando Laura Maddaloni è arrivata su Playa Sgamada ha subito raccontato alla modella argentina quanto successo. E ha riferito che Roger si è comportato male, sta facendo il suo gioco, tradendo anche alcuni della sua squadra perché si sarebbe messo d’accordo con Nicolas per arrivare alla fine. Ha anche aggiunto che secondo lei sta prendendo in giro Estefania giocando su questa relazione, ma in realtà non prova nulla.

Queste parole hanno portato la modella a riflettere molto, arrivando a capire di essere stata usata dal brasiliano. E quindi ha scelto di voler chiudere. Ecco che il confronto tanto richiesto da lui si è trasformato in un due di picche. Infatti Estefania ha lasciato in diretta Roger riferendo tutto quello che aveva già detto in questi giorni.

Ma non finisce qui, perché il brasiliano, dopo aver ascoltato queste sfogo, invece di dire le sue ragioni e convincere lei che le parole di Laura erano false, ha avuto una reazione decisamente diversa. Ha replicato con un’altra accusa. Ha detto che lei si sarebbe avvicinata a lui creando una storia a tavolino per poter arrivare alla fine del gioco. Ovviamente lei ha negato tutto.

Insomma, ci sono state una serie di accuse reciproche tra Estefania e Roger che hanno avuto come epilogo la fine della loro storia e il ritorno ognuno sulla propria isola. Potete rivedere tutto il momento e la puntata de L’Isola dei famosi sul sito di Mediaset Play.

Novella 2000 © riproduzione riservata.