La resa dei conti tra Roger Balduino e l’ex Beatriz

Dopo gli scontri a distanza questa sera abbiamo finalmente avuto modo di assistere al confronto tra Roger Balduino e la sua ex Beatriz. Quest’ultima è sbarcata in Honduras per un faccia a faccia con il modello, sua vecchia fiamma, ma prima di incontrare lui ha avuto modo di parlare con Estefania Bernal.

Proprio l’argentina, infatti, sta vivendo una storia con Roger Balduino a L’Isola dei Famosi e, nemmeno a dirlo, proprio stasera sono stati divisi a causa del televoto. Estefania, infatti, è stata spedita a Playa Sgamada. Lei sembra essere sicura dei suoi sentimenti, a differenza del brasiliano, il quale questa sera ha confessato a Beatriz di non essere innamorato della Bernal, ma lo vedremo dopo.

Come dicevamo Beatriz è arrivata per restare e dopo aver messo in guardia Estefania, spiegandole le sue intenzioni, si è confrontata con l’ex Roger Balduino. Le nuova naufraga ha di fatto ribadito ancora i concetti già espressi precedentemente nelle scorse puntate, come potete vedere…

Dalla sua Roger Balduino si è difeso, ma dal suo atteggiamento sembra quasi che la storia d’amore con Beatriz potrebbe non essere definitivamente chiusa…

Roger ribatte alle accuse di Beatriz, la loro storia è davvero un capitolo chiuso? #Isola pic.twitter.com/21x5QYnQCW — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 2, 2022

A dare ulteriori dubbi è una risposta data da Roger Balduino messo alle strette da Ilary Blasi e Vladimir Luxuria. Alle telecamere ha ammesso apertamente di non provare dei sentimenti per Beatriz, ma non sembra essergli comunque indifferente. Altro scoop riguarda il fatto che il naufrago abbia confessato di non essere innamorato di Estefania.

Ora che Beatriz è sbarcata in Honduras cosa accadrà con Roger?

