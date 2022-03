Chi è Estefania Bernal? Età, fidanzato e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Estefania Bernal, concorrente de L’Isola dei Famosi 2022, dall’età, all’altezza, alla vita privata e al fidanzato, a dove poterla seguire sui social e su Instagram.

Chi è Estefania Bernal

Nome e Cognome: Estefania Bernal

Data di nascita: 4 dicembre 1995

Luogo di Nascita: Almagro, quartiere di Buenos Aires

Età: 26 anni

Altezza: 173 cm

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: modella

Fidanzata: Estefania è single

Figli: Estefania non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @estefaniaabernal

Estefania Bernal età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Estefania Bernal. La modella nasce ad Almagro, un quartiere di Buenos Aires, il 4 dicembre 1995. La sua età dunque è di 26 anni.

La sua altezza è pari a 175 cm, mentre sconosciuto è il suo peso.

Da qualche anno Estefania ha deciso di lasciare il suo paese d’origine per trasferirsi in Italia, più precisamente a Milano, dove attualmente vive e lavora.

Ma vediamo cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Vita privata: Estefania ha un fidanzato?

In molti si stanno già chiedendo se Estefania Bernal abbia un fidanzato.

Tuttavia sembrerebbe che a oggi la modella sia single.

Sulla sua vita privata non si hanno molte informazione. Estefania infatti tiene molto alla sua privacy e non ama parlare di sé.

Scopriamo ora dove seguirla sui social e su Instagram.

Dove seguire Estefania Bernal: Instagram e social

Il web si chiede dove è possibile seguire Estefania Bernal sui social, in particolare su Instagram.

La modella ha naturalmente un profilo attivo, che vanta quasi 1 milione di follower.

Su Instagram Estefania condivide i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera.

Proprio in merito andiamo a scoprire quello che sappiamo.

Carriera

La carriera di Estefania Bernal inizia quando si trova ancora in Argentina. Nel 2016 partecipa e vince Miss Universo Argentina. Successivamente inizia a lavare per diversi brand di intimo, prendendo parte anche a numerosi spot pubblicitari. A seguire nel 2017 debutta in tv, in un dance show chiamato Showmatch. Estefania ha creato anche una sua linea di abbigliamento.

Sempre nel 2017 partecipa al concorso di bellezza Miss Universo.

Miss Universo

Dopo aver vinto il titolo di Miss Universo Argentina, nel 2017 Estefania Bernal partecipa a Miss Universo in rappresentanza del suo paese. Il concorso si svolge il 30 gennaio nelle Filippine.

A seguire Estefania si trasferisce in Italia e nell’autunno del 2021 debutta in tv nel nostro paese, quando appare in una delle puntate di Scherzi A Parte.

Scherzi A Parte

Nell’autunno del 2021 Estefania Bernal è ospite di una delle puntate di Scherzi A Parte, condotto da Enrico Papi. In quel momento la modella attira l’attenzione del pubblico e del web.

Nel 2022 arriva per lei un’altra grande opportunità televisiva: L’Isola dei Famosi. Vediamo cosa sappiamo in merito alla sua partecipazione al reality show.

Estefania Bernal a L’Isola dei Famosi 2022

Parte lunedì 21 marzo L’Isola dei Famosi 2022! Ancora una volta alla conduzione del reality show di Canale 5 ci sarà Ilary Blasi, mentre inviato speciale dall’Honduras sarà Alvin. Opinionisti in studio invece saranno Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Quest’anno a far parte del cast di naufraghi c’è anche Estefania Bernal, che per la prima volta si mette alla prova con questa nuova esperienza. Ma come se la caverà?

In attesa di scoprirlo andiamo a vedere chi sono gli altri concorrenti de L’Isola dei Famosi.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022

Oltre a Estefania Bernal, tra i concorrenti singoli che quest’anno fanno parte del cast de L’Isola dei Famosi 2022 troviamo:

Ilona Staller

Floriana Secondi

Roger Balduino

Jovana Djordjevic

Roberta Morise

Marco Melandri

Antonio Zequila

Blind

Nicolas Vaporidis

Tra le coppie in gara a L’Isola dei Famosi 2022 ci sono:

Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro

con il Lory Del Santo con il fidanzato Marco Cucolo

con il Jeremias Rodriguez con il padre Gustavo

con il Silvano Michetti e Nick Luciani , i Cugini di Campagna

e , i Clemente Russo con la moglie Laura

con la Guendalina Tavassi con il fratello Edoardo

Vediamo ora cosa sappiamo sul percorso di Estefania Bernal a L’Isola dei Famosi.

Il percorso di Estefania a L’Isola dei Famosi

Il percorso di Estefania Bernal a L’Isola dei Famosi inizia lunedì 21 marzo. Ma come se la caverà la modella e come accadrà durante le prossime settimane?

1° puntata: Estefania sbarca per la prima volta sull’isola insieme al resto dei concorrenti singoli.

(IN AGGIORNAMENTO)

