Isola dei Famosi, l’eliminata della tredicesima puntata: le percentuali

L’eliminato de L’Isola dei Famosi

Siamo giunti alla tredicesima puntata de L’Isola dei Famosi. Stasera nel reality show condotto da Ilary Blasi abbiamo scoperto cosa è accaduto in questi giorni tra i naufraghi, dove non sono mancate tensioni e liti. Tra l’altro nel corso della serata è stato reso noto anche il risultato del televoto.

In nomination Blind (scelto dalla leader Guendalina), Carmen ed Estefania. Tra loro ad avere la peggio è stata Estefania. Le percentuali di voto sono le seguenti: Carmen con il 79% di voti, in seconda posizione Blind con il 12% di preferenze e infine Estefania con il 9%. Ma per la concorrente eliminata non è finita qui, dato che è finita a Playa Sgamada.

Questo perché ha raggiunto le altre naufraghe Ilona, Licia e Lory a Playa Sgamada, Prima di questo preciso momento, però, è stato aperto un altro televoto (stavolta flash) che ha sancito il concorrente che avrebbe dovuto lasciare definitivamente L’Isola dei Famosi tra le tre menzionate. Il pubblico ha quindi avuto l’opportunità di fare la propria scelta. A lasciare il programma è Ilona, mentre Lory torna in Playa Rinovada.

Passiamo infine alle percentuali di voto de L’Isola dei Famosi. Partendo in ordine la concorrente più votata tra tutti è con Lory con il 53% di voti, a seguire troviamo Licia con 27% di preferenze. Infine si passa poi a Ilona con 20%.

Questa quindi la decisione del pubblico de L’Isola dei Famosi. Siete d’accordo con questo risultato?

