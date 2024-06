NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Giugno 2024

Ieri sera, in occasione dell’ultimo concerto di Gigi D’Alessio a Piazza del Plebiscito a Napoli, Alessio La Padula ha fatto una romantica proposta di nozze alla sua fidanzata che ha commosso il pubblico.

Il bellissimo gesto di Alessio La Padula

Sono ormai trascorsi diversi anni da quando Alessio La Padula ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi, diventando in breve uno dei ballerini più amati del talent show. Dopo la fine della sua esperienza all’interno del programma, il giovane artista ha dato il via alla sua carriera e con il passare del tempo sono arrivati per lui diversi successi e traguardi professionali. Proprio in questi giorni Alessio è entrato anche a far parte del corpo di ballo di Gigi D’Alessio, in occasione dei concerti evento che si sono tenuti a Napoli.

Solo ieri sera nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito si è tenuto l’ultimo dei 7 show e nel corso della serata non sono ovviamente mancate le emozioni e le sorprese. A un tratto infatti è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha commosso tutti i presenti e gli utenti sul web.

Alessio La Padula, con la complicità di Gigi D’Alessio, ha invitato sul palco la sua fidanzata Camilla Caimi e a quel punto le ha fatto una romantica proposta di nozze. Il ballerino, visibilmente emozionato, si è così inginocchiato, sorprendendo la sua compagna. Ma non è finita qui.

ALESSIO LA PADULA MA COME TI PERMETTI DI FARE LA PROPOSTA DI MATRIMONIO AD UNA RAGAZZA CHE NON SIA IO? pic.twitter.com/GrtypqvRHQ — conci_cappa (@KappaConci) June 17, 2024

Poco dopo infatti Gigi D’Alessio si è seduto al pianoforte e ha cantato per Alessio e Camilla, rendendo ancora più magico e speciale il bellissimo momento. Nel mentre il video della proposta di nozze ha iniziato a fare il giro del web, diventando virale. Non resta dunque che fare i nostri più sinceri auguri a La Padula e alla Caimi, che tra qualche mese si uniranno in matrimonio e diventeranno marito e moglie.