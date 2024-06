Michelle Hunziker avvistata con un noto ballerino in vacanza: tutta la verità sul nuovo presunto flirt

Gossip

Redazione | 17 Giugno 2024

Michelle Hunziker

In queste ore Michelle Hunziker è stata paparazzata insieme a un gruppo di amici in vacanza e tra questi compare anche Andrea Cavalieri. Che ci sia del tenero tra la conduttrice e il ballerino? Ecco la verità.

Il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker?

La vita sentimentale di Michelle Hunziker continua a fare notizia. Divrso tempo fa ha annunciato la fine della relazione con Tomaso Trussardi e in seguito ha avuto una storia d’amore con Alessandro Carollo. Quando anche questa è terminata, però, si è diffusa la voce secondo la quale avesse un nuovo flirt.

Si sarebbe trattato di un uomo misterioso facente parte del mondo dell’alta moda e sarebbe di Milano. La frequentazione inoltre sarebbe andata avanti da circa un mese, ma i due sarebbero riusciti a mantenere la privacy. Infatti pare che, per stare lontani dai paparazzi e da occhi indiscreti, si vedessero fuori dal capoluogo lombardo.

Cosa ci sia di vero non è dato saperlo e oggi spunta sul web un’altra indiscrezione che riguarda proprio Michelle Hunziker. Il settimanale Chi l’ha paparazzata in compagnia di un gruppo di amici in Sardegna e tra loro compare anche Andrea Cavaliere. Si tratta di un noto ballerino (che ha preso parte di recente a L’Acchiappatalenti di Milly Carlucci) con il quale è stata vista ridere e scherzare al mare, ma il giornale assicura che tra loro ci sarebbe “un rapporto più cameratesco che sentimentale“.

La stessa Michelle ha pubblicato un video in sua compagnia in cui riproducono una scena di Dirty Dancing e la conduttrice ha scritto in descrizione: “My private dancer“. Tutto ciò evidenzia come tra loro ci sia un semplice rapporto di amicizia e nulla più. Per il momento le altre indiscrezioni sulla vita sentimentale della Hunziker non sono state confermate ma vi terremo aggiornati nel caso in cui ne dovessimo sapere di più.