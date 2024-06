NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Giugno 2024

Nel corso di una recente intervista, Federico Fashion Style ha fatto una rivelazione legata a sua figlia Sophie Maelle, alla quale è da sempre legatissimo.

Le parole di Federico Fashion Style

Sono ormai anni che Federico Fashion Style è uno dei nomi più celebri e amati del mondo dello spettacolo. Come tutti sappiamo, solo qualche tempo fa il celebre acconciatore ha annunciato la separazione dalla sua compagna e successivamente ha fatto coming out, annunciando al mondo la sua omosessualità. A oggi dunque Federico si gode questa nuova fase della sua vita, senza però mai trascurare i suoi doveri di papà. Non tutti infatti sono a conoscenza del fatto che il protagonista de Il Salone delle Meraviglie ha anche una figlia, Sophie Maelle (che a oggi ha 7 anni), alla quale è legatissimo.

LEGGI ANCHE: Chi è Riccardo Calafiori, il calciatore della Nazionale che ha fatto impazzire tutta l’Italia

Proprio nel corso di una recente intervista per Leggo.it, Federico ha speso parole bellissime per la sua bambina e parlando del loro rapporto speciale ha affermato: “Per mia figlia sono il suo principe, mi dice che sono il suo fidanzato. Per lei sono un papà eroe, un idolo, perché a scuola i suoi amichetti rimangono sorpresi di sapere che è la figlia di Federico Fashion Style e rimane incantata quando vede che le persone mi fermano per strada per chiedermi una foto”.

Ma non è finita qui. Federico Fashion Style infatti ha fatto anche una rivelazione sua figlia, affermando come a oggi la piccola non sia ancora a conoscenza della sua omosessualità. In merito l’acconciatore ha aggiunto:

“Se mia figlia sa che sono omosessuale? Lei ancora non mi ha chiesto nulla. Quando arriverà il momento giusto, voglio dirglielo io. Senza stampa e senza riflettori puntati addosso. Con mia figlia parlo liberamente, è una bambina intelligente. Quando le spiegherò tutto – so già che parole usare – le dirò che l’amore non ha forme e che amare una persona non dipende dal sesso. Sono questi i valori che voglio insegnarle”.

Le dolci parole di Federico Fashion Style non sono ovviamente passate inosservate e di certo hanno fatto breccia nel cuore di noi tutti.