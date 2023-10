Romina Jr a Verissimo conferma la gravidanza e svela il sesso del bambino

Gossip

Debora Parigi | 7 Ottobre 2023

Romina Jr, figlia di Al Bano e Romina Power, è incinta e scopre il sesso del bambino

Circa un paio di settimane fa si era vociferato di una gravidanzata per Romina Jr, figlia di Albano Carrisi e Romina Power. La minore dei fratelli Carrisi ha una relazione da più di un anno con Stefano Rastelli, regista di 53 anni, conosciuto nel programma di Serena Bortone ‘Oggi è un altro giorno’. Lui, tra l’altro, ha già due figlie grandi.

La coppia è sempre stata molto riservata, quindi riguardo la gravidanza sono sempre stati voci e nessuno della famiglia ha mai confermato questa indiscrezione. Ma oggi, sabato 7 ottobre, Romina Carrisi è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e subito ha mostrato il pancione. La gravidanza è quindi vera ed è al quinto mese, come lei stessa ha raccontato nel programma.

Ma non finisce qui. Romina Jr. ha rivelato che hanno voluto tenere nascosta la gravidanza fino a oggi. Infatti si è rintanata in Puglia con sua madre lontana da occhi indiscreti. E oggi ha anche rivelato il sesso del futuro nascituro. Con un video, come capita spesso a Verissimo, hanno fatto sapere che Romina Carrisi è in attesa di un maschio.

Al Bano e Romina Power saranno quindi nonni per la quarta volta. Infatti la figlia Cristel e il marito Davor Luksic, imprenditore croato, hanno tre figli. Si tratta di Kay Tyron, nato nel 2018, Cassia Ylenia, venuto al mondo nel 2019 e Ryo Ines, nato nel 2021.

Romina Carrisi ha anche parlato, nel corso di un’intervista, di un aborto avuto in passato, quando era molto giovane. Per lei non è stato semplice, ma ha scelto di abortire perché non voleva che suo figlio crescesse con l’incognita del padre e senza una famiglia unita. Con Stefano, quindi, ha trovato la felicità e la stabilità, lo ha considerato un uomo perfetto con cui costruire una famiglia.