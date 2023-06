NEWS

Nicolò Figini | 22 Giugno 2023

Il motivo dell’interruzione di Rosa Chemical

Rosa Chemical si è fatto conoscere al grande pubblico sul palco del Festival di Sanremo nel 2023. Molto discusso è stato il suo bacio in bocca a Fedez, il quale era seduto tra il pubblico a vedere sua moglie Chiara Ferragni co-condurre la serata. Qualche tempo dopo il cantante è tornato a commentare quanto accaduto:

“[…] Ma soprattutto, qualcuno si è scandalizzato per un bacio fra due amici. Qualcosa di cui avevamo già discusso in maniera scherzosa. Solo che poi, io, gliel’ho dato veramente. Fedez era imbarazzato, ma l’imbarazzo del cantante più famoso d’Italia è stato bello, divertente, vero.

E di fronte a una manifestazione di affetto fra due amici si è finiti a discutere di ‘consenso’. Di un uomo sposato che tradisce la moglie sul palcoscenico più importante d’Italia. Una follia. Ci ripetono che siamo liberi per nascondere che, in realtà, tutta questa libertà non c’è. Almeno finché non te la prendi. E io me la sono presa”.

In queste ultime ore, però, si è parlato di Rosa Chemical in relazione alla sua esibizione a Battiti Live 2023. Ieri sera ha fatto tappa a Bari e diversi artisti hanno cantato sul palco. Quando è stato il momento del cantante, però, qualcosa è andato storto. Come possiamo vedere anche dal video qui sotto, infatti, Rosa ha cominciato a picchiettare sul microfono per poi fermare la musica dicendo di non sentire nulla in cuffia.

A toglierlo dall’imbarazzo, anche se il pubblico continuava a cantare la sua canzone, è stato il conduttore Alan Palmieri. Tutto alla fine si è risolto e ha potuto finire l’esibizione. Continuate a seguirci per molte altre news.