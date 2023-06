NEWS

Andrea Sanna | 22 Giugno 2023

Il duetto tra Chris Martin e il suo fan

Una serata da sogno quella regalata dai Coldplay ieri allo Stadio Maradona di Napoli. Chris Martin e compagni hanno estasiato il pubblico accorso numerosissimo per loro. Una folla immensa di 45 mila spettatori che, all’unisono, ha cantato insieme a loro tutti i brani più famosi. Ma c’è stata anche una sorpresa incredibile. Questo perché il frontman della band ha coinvolto un fan lì presente tra le prime file del parterre. Con quale obiettivo? Farlo salire sul palco e duettare con lui!

Un qualcosa di improvvisato e non annunciato in scaletta. Chris Martin si è avvicinato al bordo del palco e osservando la prima fila ha scelto uno dei presenti, chiedendogli di raggiungerlo. Per sciogliere il ghiaccio il cantante ha fatto qualche domanda di rito: “Di dove sei?”. “Di Napoli”, ha risposto il ragazzo, che con orgoglio ha aggiunto: “Forza Napoli”.

Così Chris Martin l’ha fatto accomodare accanto a lui e mentre suonava al pianoforte, l’ha coinvolto. Una performance ha emozionato il pubblico e il fan incredulo non dimenticherà facilmente questa serata incredibile. L’esibizione è stata ripresa da diversi presenti. Eccone un estratto…

Eh niente uno va lì sotto palco per cantare e poi d’un tratto duetta con Chris Martin #ColdplayNaples pic.twitter.com/ZbEahAqrxE — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) June 21, 2023

In generale comunque Chris Martin e i Coldplay hanno regalato un live incredibile. Il cantante per omaggiare Napoli si è presentato sul palco con la sciarpa azzurra della squadra. Più di 25 i brani presenti in scaletta, molti dei quali successi incredibili come People on the pride, Viva la vida e non solo! Presenti molti volti noti, tra cui il sindaco Gaetano Manfredi e l’ex allenatore del Napoli, Luciano Spalletti.

Chris Martin, leader del gruppo britannico, ha poi voluto spendere delle parole per i presenti, cimentandosi, a modo suo, in un mix tra italiano e napoletano: “Grazie mille guagliù, ve vulimme bene. Abbiamo sognato da tanto tempo di cantare a Napoli. Ci siamo allenati per 25 anni. Grazie dal profondo del mio cuore. È un onore suonare nello stadio delle leggende e nella casa dei campioni”.

Toccante anche il momento in cui Chris Martin ha impugnato la chitarra acustica e si è esibito sulle note di Napule è di Pino Daniele. I Condplay hanno fatto centro, ancora una volta!