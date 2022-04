Finita la storia tra Rosa Di Grazia e Andrea Piazza

È trascorso esattamente un anno da quando Rosa Di Grazia ha lasciato la scuola di Amici 20. Come ben sappiamo all’interno del talent show la ballerina si era sentimentalmente legata a Deddy e in molti facevano il tifo per questa coppia. Dopo la fine del programma però i due hanno smesso di mostrarsi insieme e dopo diverse settimane proprio Rosa ha annunciato la fine del storia con il cantante. A poco a poco così la Di Grazia si è rifatta una vita, fino a quando qualche mese fa ha annunciato di essersi nuovamente fidanzata e di avere un nuovo amore, Andrea Piazza. Inizialmente tutto sembrava procedere a meraviglia tra i due, che spesso si sono mostrati sui social complici e affiatati. Tuttavia adesso pare che le cose siano cambiate.

Poco fa infatti sui social proprio Andrea ha svelato che lui e Rosa Di Grazia si sono lasciati. Ma non solo. Come si legge dalle sue dichiarazioni, Piazza lancia delle accuse ben precise alla ballerina. Queste le sue affermazioni, riportate da Webboh:

“Non scrivetemi più robe su Rosa. Io non ho preso nessuna decisione. La storia è finita non per causa mia quindi non continuate ad assillarmi nei dm. Tra l’altro ho già sentito che si è già fatta un altra vita quindi vi chiedo di lasciarmi in pace. Tenetevi strette le persone che vi vogliono davvero bene. Imparate a distinguere i conoscenti dalle amicizie vere e ricordatevi che la famiglia è l’unica che non vi abbandonerà mai e che potete sempre contare su di essa nei momenti di down”.

Stando alle parole di Andrea Piazza, sembrerebbe che Rosa Di Grazia si sia già rifatta una vita. Ma a cosa si riferisce? Solo qualche giorno fa la ballerina è stata avvistata a Roma con un ex Vippone del Grande Fratello Vip 6. Parliamo di Antonio Medugno, uno dei protagonisti del reality. Attualmente però non è ben chiaro cosa stia accadendo tra Rosa e il tiktoker. Che nelle prossime ore la Di Grazia decida di replicare ad Andrea? Non resta che attendere per scoprirlo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.