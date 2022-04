1 La storia di Rosa Di Grazia

Una delle protagoniste più chiacchierate e discusse di Amici 20 è stata senza dubbio Rosa Di Grazia. Anche dopo la fine della sua esperienza la ballerina è finita spesso al centro dell’attenzione mediatica, per via della sua vita privata. Inizialmente infatti a far parlare è stata la fine della relazione tra Rosa e Deddy, che per settimane è stata sulla bocca di tutti. Dopo la rottura era sembrato che la Di Grazia avesse ritrovato l’amore e la felicità con Andrea Piazza, tuttavia qualche giorno fa abbiamo appreso che la coppia si è lasciata. A quel punto si è mormorato che Rosa avesse iniziato a frequentare nientemeno che Antonio Medugno, dopo che i due sono stati avvistati insieme tra le vie di Roma. Adesso un nuovo pettegolezzo sta facendo discutere il web.

Alcune ore fa infatti Rosa Di Grazia ha postato una storia sui social mentre ascolta una canzone di LDA, che solo la scorsa settimana è stato eliminato da Amici 21. A quel punto alcuni maliziosi utenti hanno immediatamente ipotizzato che ci fosse qualcosa di più tra i due, ma naturalmente le cose non stanno affatto così. Queste le dichiarazioni della ballerina:

“Ah comunque Rosa non è Rosa senza le sue amate bandane, e già che ci siamo non posso non ascoltare LDA”.

Ma non solo Rosa Di Grazia! Alcune ore fa inaspettatamente a mostrarsi insieme a LDA è stato anche Aka7even! Il figlio di Gigi D’Alessio ha infatti raggiunto il suo collega a Milano e in molti richiedono già a gran voce una collaborazione. Ecco il video che ha fatto il giro dei social:

Il 13 maggio intanto esce anche il primo album di LDA, che è già attesissimo e senza dubbio non deluderà le aspettative dei fan.

Novella 2000 © riproduzione riservata.