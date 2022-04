1 Una nuova naufraga punta un concorrente

Durante la puntata di lunedì Mercedesz Henger si è presentata come nuova naufraga de L’Isola dei Famosi. Un ritorno attesissimo il suo, che però vede i soli Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni a conoscenza di questa notizia. Proprio i due naufraghi sono stati mandati in confessionali e gli è stato mostrato un filmato con la figlia di Eva Henger spiegare di aver già puntato due concorrenti. E gli indiziati sembrano essere proprio Edoardo e Alessandro. Ma non è finita qui.

Durante l’appuntamento di ieri, Edoardo e Alessandro sono stati richiamati nuovamente in confessionale da Ilary Blasi. I due concorrenti single de L’Isola dei Famosi hanno ricevuto una nuova clip e stavolta da parte di Fabrizia Santarelli. L’ex Bonas di Avanti Un Altro è pronta a diventare una loro compagna di viaggio e nella clip di presentazione ha fatto alcune confidenze:

“Ciao ragazzi, sono Fabrizia e presto sarò una vostra compagna a l’Isola. Sono single da un bel po’ e i tramonti dell’isola mi aiuteranno a lasciare andare il cuore. L’uomo che cerco deve essere senz’altro colto ed intelligente data la mia laurea con 110 e lode in giurisprudenza! Ho un grande debole per l’accento romano, è il più sexy che ci sia! Sono una ragazza molto romantica e l’uomo che cerco deve sapermi stupire, portarmi a vedere i tramonti sulla spiaggia, scrivere il mio nome sulla sabbia e mi deve cantare le canzoni di Claudio Baglioni”. (QUI IL VIDEO PER INTERO)

Per Edoardo e Alessandro c'è una nuova sorpresa, saranno in grado di continuare a mantenere il segreto?! #Isola pic.twitter.com/rI2UwrZjeg — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 29, 2022

Proprio il fatto che abbia specificato il suo debole per l’accento romano, lascia intendere che potrebbe essere interessata a Edoardo Tavassi. Ma occhio ad Alessandro Iannoni, perché anche lui è nato a Roma e sebbene abbia l’accento meno spiccato rispetto al suo collega potrebbe essere nei mirino della new entry.

Insomma le due nuove concorrenti de L’Isola dei Famosi sembrano avere le idee piuttosto chiare. Continua…