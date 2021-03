1 Il retroscena su Rosa Di Grazia

Come ormai ben sappiamo una delle protagoniste più discusse di Amici 20 è senza dubbio Rosa Di Grazia. Fin dal suo ingresso nella scuola più ambita d’Italia, la ballerina è stata al centro di numerose polemiche e di tanti scontri con Alessandra Celentano. La maestra infatti, come ha ribadito più volte, sostiene che Rosa non abbia le qualità adatte per sfondare nel mondo della danza e per questo le ha messo spesso i bastoni tra le ruote. Ciò nonostante Lorella Cuccarini, insegnante della Di Grazia, al contrario crede molto nella sua allieva, e per questo le ha concesso di partecipare al Serale.

La ballerina tuttavia ha diviso anche il web. Nonostante in molti sostengano Rosa, tanti altri l’hanno duramente criticata. Ad intervenire qualche giorno fa sono stati anche alcuni ballerini professionisti, estranei alla scuola di Amici, che hanno giudicato pesantemente la presenza della Di Grazia all’interno del talent show di Maria De Filippi.

Adesso però sputa fuori un inaspettato retroscena proprio su Rosa Di Grazia. Alcuni utenti sui social hanno infatti ricordato che la ballerina già qualche anno fa ha provato ad entrare nella scuola di Amici, non venendo però ammessa. In quell’occasione infatti oltre ad Alessandra Celentano nel corpo docenti c’era anche Timor Steffens, e proprio il maestro nel corso della prima puntata decise non concedere alla ballerina un banco all’interno della classe.

Quest’anno invece Lorella Cuccarini ha deciso di credere in Rosa, e per questo le ha concesso un posto nella scuola. Ma cosa accadrà nelle prossime puntate del Serale? Non resta che attendere per scoprirlo.