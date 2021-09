1 La verità su Rosa Di Grazia ed Esa Abrate

Sono passati alcuni mesi da quando Rosa Di Grazia ed Esa Abrate hanno terminato il loro percorso nella scuola di Amici 20. Tuttavia proprio la ballerina in questi mesi non ha mai smesso di far parlare di sé, in particolare per via della sua vita sentimentale. Come sappiamo infatti dopo la fine del talent show Rosa, che all’interno della scuola aveva una relazione con Deddy, ha annunciato la fine della sua storia col cantante, senza però svelare cosa sia realmente accaduto tra i due. A oggi dunque la Di Grazia sembrerebbe aver voltato pagina, e sono lontani ormai i giorni in cui era legata a Dennis. Tuttavia nel corso di queste settimane non sono mancate numerose indiscrezioni in merito a un ritorno di fiamma, che è stato prontamente smentito. Ma non solo. Si è anche mormorato che la ballerina avesse un flirt con Aka7even, essendosi i due mostrati spesso insieme durante l’estate, ma anche in questo caso si è trattato di una fake news.

Come se non bastasse in queste ore Rosa Di Grazia sui social ha svelato di essere in compagnia di Esa Abrate. A quel punto il web si è nuovamente scatenato e alcuni utenti hanno ipotizzato che la ballerina e il cantante stessero insieme. I due così sono stati costretti a intervenire, facendo chiarezza sulla situazione. Rosa ed Esa sono soltanto amici e tra loro non c’è alcun sentimento! Queste le dichiarazioni di Abrate in merito, ricondivise anche dalla stessa Rosa:

“Ho letto un sacco di articoli e un sacco di messaggi in cui dite che io e Rosa flirtiamo e stiamo insieme. No. Io e Rosa siamo amici e basta. Come dice lei esiste l’amicizia tra uomo e donna. Quindi smentisco tutto, non è vero. Le voglio un sacco bene”.

Rosa ed Esa stanno insieme? Parlano loro. pic.twitter.com/MNjThHnkMw — disagiotv (@disagio_tv) September 15, 2021

Nessun flirt dunque tra i due. Rosa Di Grazia ed Esa Abrate non stanno insieme e sono soltanto amici! Nel mentre in queste settimane si è anche parlato di un ritorno della ballerina ad Amici di Maria De Filippi. Rivediamo di più in merito.