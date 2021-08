1 Rosa commenta i rumor

Le notizie sui protagonisti di Amici 20 sono sempre tantissime e molte di esse riguardano, per esempio, la ballerina Rosa Di Grazia. La giovane, che ha preso parte all’ultima edizione del talent, nella scuola più famosa d’Italia ha vissuto una relazione con il cantante Deddy. Storia d’amore naufragata poi con la fine del programma. I due hanno deciso di prendere strade differenti e provare così a voltare pagina. Deddy e Rosa, infatti, avevano anche deciso di togliersi momentaneamente il segui su Instagram per poi tornare ad avere un minimo di interazioni.

I rumor su Rosa Di Grazia e Deddy non si placano, tanto più e più volte (anche nei giorni scorsi) si è parlato di un ipotetico di ritorno di fiamma. Chiacchiericcio alimentato anche dai movimenti di entrambi sui propri account ufficiali, che non sono di certo sfuggiti ai fan. Isa e Chia nei giorni scorsi ha raccolto alcuni indizi molto particolari che fanno pensare possa esserci forse un minimo di speranza. Tutto pare sia nato da Twitter. Dei sostenitori di entrambi hanno notato come durante una diretta Instagram del cantante, tra i presenti pare ci sia stata anche Rosa, tra commenti e qualche emoticon.

Tra gli altri segnali una storia di Deddy in cui canta, insieme ad alcuni amici, “Potremmo ritornare” di Tiziano Ferro. Nemmeno a dirlo nello sfondo si vede una TV in cui compare proprio Rosa e lui baciarsi. Ultimo, ma non meno importante, accenno l’ha lanciato invece Aka7even. Il cantante sul suo profilo ha scritto un messaggio che ha lasciato pensare sia riferito a questa situazione tra i suoi due amici: “Ho un freccia come cupido. Buongiorno a stanz!“.

Che siano solo delle coincidenze? A oggi non ci è dato saperlo e c’è da dire che nemmeno Rosa Di Grazia sembra intenzionata a esporsi troppo. Nella giornata di ieri ha aperto il box delle domande dove ha risposto a un po’ di curiosità. “Sei innamorata?”, ha chiesto un fan intento a scoprire come stanno realmente le cose. Rosa, poco dopo, ha deciso di rispondere a questa curiosità senza però lasciar trapelare nulla: “Attualmente no. Ma preferisco tenere fuori la mia vita privata da quella artistica.”

Storia Instagram di Rosa Di Grazia

