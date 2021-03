1 Parla l’ex fidanzato di Rosa Di Grazia

Una delle concorrenti di Amici 20 più discusse e chiacchierate del momento è senza dubbio Rosa Di Grazia. Come sappiamo infatti da mesi ormai la ballerina è al centro dell’attenzione mediatica per via dei ripetuti scontri con Alessandra Celentano, che si è sempre mostrata molto dura verso l’alunna del talent. Secondo il pensiero della maestra infatti Rosa non avrebbe la stoffa adatta per sfondare nel mondo della danza, e in diverse occasioni ha fatto di tutto per metterla in difficoltà. Adesso ad intervenire sulla questione è Filippo Bianchi, ex fidanzato della Di Grazia, che durante una lunga intervista per Fanpage ha attaccato la Celentano, esprimendo il suo pensiero. Queste le sue dichiarazioni:

“Cosa pensi dei metodi di Alessandra Celentano? Fa bene ma c’è un limite a tutto. Credo lo abbia superato. A Rosa ha detto che è una “mezza ballerina” di fronte a quasi 6 milioni di spettatori, parole come queste rischiano di distruggere la reputazione di una ragazza. È bullismo, come se mi dicessero che sono un “mezzo uomo”. Quale effetto le fa il giudizio della maestra? Ci rimane male, ma il leone quando viene attaccato ruggisce. Ha ricevuto il premio assegnato da Pippo Baudo che è un bel riconoscimento. Rosa è una ballerina da spettacolo, gli altri sono puliti nelle esibizioni ma a livello espressivo peccano”.

Ma non solo. L’ex fidanzato di Rosa Di Grazia ha anche parlato della storia avuta con la ballerina, svelando perché si sono lasciati:

“Conosco Rosa da poco più di un anno, siamo tutti e due di Santa Marinella. Stavo aprendo una discoteca e l’ho conosciuta durante un colloquio di lavoro. In quel momento ero impegnato con un’altra ragazza che ho deciso di lasciare. Tra me e Rosa c’è stato tanto, tanto amore, una forte complicità. Era la mia fidanzata, la mia migliore amica, una sorella e una collega di lavoro. Perché è finita? Eravamo entrambi gelosissimi e la distanza ci ha distrutto. È finita a metà dicembre, prima che cominciasse il Serale”.

Non è ancora finita. Filippo Bianchi infatti ha anche parlato di Deddy, attuale fidanzato di Rosa Di Grazia, svelando se è stato lui una delle cause della fine della loro relazione. Andiamo a scoprire le sue parole.