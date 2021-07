1 Rosa Di Grazia compie gli anni

Sono ormai passasti alcuni mesi da quando Rosa Di Grazia ha lasciato la scuola di Amici 20, dopo un lungo percorso fatto di alti e bassi. Come sappiamo all’interno della scuola la ballerina è stata più volte criticata da Alessandra Celentano, che ha fatto di tutto per metterle i bastoni tra le ruote. Allo stesso tempo Rosa è stata supportata e sostenuta non solo da Lorella Cuccarini, sua maestra durante il percorso all’interno del talent, ma anche da migliaia di fan. Proprio sui social, dopo la fine di Amici 20, la Di Grazia ha svelato cosa ne pensa della showgirl, spendendo per lei delle bellissime dichiarazioni:

“Coach, donna e professionista eccezionale. La mia “mamma chioccia”. A lei sono immensamente grata per aver creduto in me fin dal primo giorno e per avermi accompagnata e seguita in questo percorso, facendomi crescere tanto con sani ed efficienti insegnamenti. Onorata”.

Nel mentre qualche ora fa Rosa Di Grazia ha festeggiato il suo compleanno, e naturalmente la ballerina ha voluto al suo fianco i suoi migliori amici. Ma non solo. A partecipare alla serata sono stati non solo Alessandro Cavallo, Martina Miliddi e Raffaele Renda, ex allievi di Amici 20, ma anche Lorella Cuccarini con i suoi figli!

L’evento naturalmente è stato testimoniato sui social, e come se non bastasse tutto il gruppo dopo i festeggiamenti si è spostato a casa della showgirl, dove la serata è proseguita tra risate e musica.

Rosa festeggia il suo compleanno con alcuni ex allievi di Amici 20, e con Lorella Cuccarini e i suoi figli. pic.twitter.com/0hmJ8kitIA — disagiotv (@disagio_tv) July 1, 2021

Rosa Di Grazia ha festeggiato dunque il suo compleanno con Lorella Cuccarini, i suoi figli e alcuni ex allievi di Amici 20. Nel mentre da qualche giorno si mormora che la ballerina sia stata lasciata da Deddy per un’altra ragazza. Rivediamo cosa sarebbe accaduto.