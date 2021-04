1 Rosa Di Grazia su Lorella e Alessandra

Nel corso dell’ultima puntata del Serale di Amici 20 come sappiamo a lasciare il talent show sono stati Tommaso Stanzani e Rosa Di Grazia, che si è sfidata al ballottaggio col fidanzato Deddy. Ad avere la peggio è stata proprio la ballerina, che a quel punto ha fatto ritorno a casa, abbandonando il programma a poche settimane dalla finale. Rosa nel mentre è già tornata sui social e in queste ore sta aggiornando i fan su tutto quello che è accaduto, rispondendo anche alle domande e alle curiosità dei suoi seguaci. Così quando alla Di Grazia è stato chiesto cosa pensa di Lorella Cuccarini, sua maestra ad Amici, la ballerina non ha potuto fare altro che spendere delle bellissime parole per l’insegnante, affermando:

“Coach, donna e professionista eccezionale. La mia “mamma chioccia”. A lei sono immensamente grata per aver creduto in me fin dal primo giorno e per avermi accompagnata e seguita in questo percorso, facendomi crescere tanto con sani ed efficienti insegnamenti. Onorata”.

Ma non solo. Dopo aver parlato di Lorella Cuccarini infatti Rosa Di Grazia ha anche raccontato come si sentiva quando Alessandra Celentano la criticava duramente. Ecco le parole della ballerina:

“Cosa pensavo quando la Celentano mi criticava su ogni cosa? Penso che ognuno sia libero di esprimere la propria opinione, sempre con determinati modi e parole. Sono del pensiero che nella vita non si può piacere a tutti, si sarà sempre giudicati nel bene o nel male, l’importante è darsi un valore in primis noi stessi e di crederci sempre”.

Nonostante l’eliminazione da Amici 20, pare che Rosa Di Grazia sia comunque soddisfatta del suo percorso e senza dubbio nelle prossime settimane continuerà a dedicarsi alla sua passione. A lei va il nostro più grande in bocca al lupo.