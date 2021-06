1 La reazione di Rosa Di Grazia

Come sappiamo ormai da settimane si parla della presunta fine della relazione tra Rosa Di Grazia e Deddy. Dopo la finale di Amici 20 infatti i due hanno smesso di mostrarsi insieme, e più volte il cantante è apparso schivo nel rispondere a delle domande sulla sua fidanzata. Quest’ultima nel mentre dopo una lunga assenza dai social, per via di alcuni problemi riscontrati col suo account, qualche ora fa è tornata su Instagram, dove ha parlato per la prima volta dopo giorni. Queste le sue prime dichiarazioni:

“Sono tornata. Ce l’ho messa tutta, ribadisco che purtroppo sono cose che possono succedere. Ma non sono abituata a mollare, anzi CAZZIMMA ad ogni modo. Sarà in nuovo inizio. Insieme so che possiamo farcela. Da qui pronta a ricondividere e condividere il mio mondo, il mio sogno, la mia arte, Sarà solo un crescendo, confido in voi. Un GRAZIE non sarà mai abbastanza! più forte di prima. Domani sarà un nuovo inizio, un nuovo giorno. Sono pronta, e voi?”.

Come se non bastasse adesso è accaduto qualcosa che sta facendo discutere il web, e che non è passato inosservato. In occasione del suo ritorno sui social, Rosa Di Grazia ha tenuto una diretta con Martina Miliddi, durante la quale le due hanno risposto alle curiosità dei fan. Quando però gli utenti hanno inviato alle ballerine solo domande su Deddy, non è tardata ad arrivare la reazione delle due. Proprio Rosa in merito ha affermato;

“Originali queste domande”.

A fare eco a Rosa Di Grazia è stata Martina Miliddi, che ha aggiunto:

“Mi pare che siano tutte uguali. Ne hai trovato qualcuna che si distingue?”.

Il web intanto, anche a seguito della reazione di Rosa Di Grazia e di Martina Miliddi, è sempre più certo che Deddy e la ballerina si siano lasciati, e solo alcune ore fa pare che a confermare la notizia sia stato anche il cantante. Rivediamo cosa è accaduto.