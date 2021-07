Rosa e Martina, imbarazzo a casa di Lorella Cuccarini a causa di Aka7even e Deddy (VIDEO)

1 Piccola gaffe per Rosa e Martina

Il 29 giugno è stato il compleanno di Rosa Di Grazia e la ballerina ha deciso di festeggiarlo con alcuni amici, tra cui degli ex compagni del talent show di Maria De Filippi. In particolare con lei c’erano Martina Miliddi, Raffaele Renda e Alessandro Cavallo. Il 30 giugno, invece, Rosa, Alessandro e Martina hanno passato la serata a casa di Lorella Cuccarini con anche i figli di lei.

L’evento è stato molto carino e divertente, tra partite a biliardo, balli e karaoke. E a proposito di karaoke, c’è stato un momento un po’ imbarazzante per Rosa e Martina. E il motivo, come riferisce il sito Gossip e TV, porta il nome di Aka7even e Deddy.

Della serata ci sono sul web molti video e foto e la stessa Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini, ha fatto una diretta che di un’ora.

Ad un certo punto il gruppo di persone si è ritrovato a scegliere cosa cantare al karaoke e proprio Rosa Di Grazia ha proposto Loca, il brano dell’estate di Aka7even. Ricordiamo che il cantante e Martina hanno avuto una tormentata relazione all’interno di Amici, finita non benissimo. E ora Martina fa coppia con Raffaele, per il quale anche in casetta aveva avuto una mezza cotta mentre stava ancora con Luca. Dopo la proposta di Rosa, Martina si è messa a ridere con un po’ di imbarazzo, dileguandosi. E in quel momento la festeggiata si è accorta della piccola gaffe.

Ma anche per Rosa c’è stato dell’imbarazzo…