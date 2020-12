1 Con una serie di post su Instagram, Rosa Perrotta conferma la crisi con Pietro Tartaglione: ecco le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne

Sono ormai settimane che si parla di una crisi che avrebbe colpito Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. I due ex protagonisti di Uomini e Donne infatti da tempo non si mostrano più insieme sui social e in molti hanno così ipotizzato che la coppia stia vivendo un momento no. Tuttavia fino ad ora la blogger e il suo compagno non hanno mai parlato di quanto sta accadendo, prendendosi del tempo per capire il da farsi. Adesso però l’ex tronista, a seguito de numerosi pettegolezzi, ha deciso di intervenire, facendo così chiarezza sulla situazione.

Con una serie di Instagram Stories, Rosa Perrotta ha confermato la crisi con Pietro Tartaglione, parlando di quello che sta accadendo. Tuttavia attualmente sembrerebbe che la coppia non si sia ancora lasciata, e che entrambi si stiano prendendo del tempo per riflettere sulla situazione. Queste le dichiarazioni della Perrotta a riguardo:

“Voglio fare un po’ di chiarezza sulla situazione, per quello che posso. Se fino ad ora non ho parlato di questa cosa mi scuso, ma non penso di dovermi scusare. Spero che capiscano tutte le persone che mi hanno invitato a parlare di questa situazione che non è il momento giusto, non me la sento ancora. Io prima di tutto quanto devo assolutamente tutelare il mio bambino e la mia famiglia. Ci saranno occasioni migliori per parlare della mia vita privata. Non sapevo e non so tuttora cosa dire nello specifico. Quello che succede è palese agli occhi di tutti. Io e il mio compagno stiamo attraversando un momento molto delicato e particolare. Vorrei rispondere a tutte le vostre domande, e anche a me stessa, se fosse un po’ più semplice, ma non lo è”.

Ma non è tutto. Scopriamo che altro aggiunge Rosa Perrotta in merito alla crisi con Pietro Tartaglione.