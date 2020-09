1 Dopo essersi mostrata sui social con suo figlio, Rosa Perrotta finisce al centro della polemica sul web: ecco cosa è accaduto

Sono passati più di tre anni da quando Rosa Perrotta arrivava per la prima volta a Uomini e Donne. La bella modella partenopea dopo un lungo percorso come ricorderemo ha fatto la sua scelta, ricaduta su Pietro Tartaglione. Da quel momento i due hanno iniziato una bellissima e romanticissima storia d’amore, e ancora oggi la coppia è insieme, ed è più felice che mai. Come in molti sapranno infatti solo lo scorso anno è nato il primo figlio di Rosa e Pietro, Domenico, che ha coronato il sogno d’amore della blogger e del suo compagno. Nel mentre la Perrotta e Tartaglione si sarebbero dovuti anche unire in matrimonio, tuttavia la cerimonia, che si sarebbe dovuta svolgere lo scorso autunno, è slittata a data da definirsi.

In attesa di capire quando i due diventeranno marito e moglie, nelle ultime ore Rosa Perrotta è finita al centro di una lunga polemica sui social, che sta facendo discutere gli utenti. Tutto è partito quando l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi ha pubblicato un TikTok in cui appare con suo figlio Domenico. Il bambino si trova infatti in una sorta di marsupio, e in molti hanno dunque condannato la scelta di Rosa non portare suo figlio in braccio o in un passeggino. Questo il video che sta facendo discutere il web:

Raga ma? pic.twitter.com/UUhwLihzoF — MANDO UN BASCIO GRANDE AL DAMA 🍿 (@aidalaverdadera) September 1, 2020

Il web si è così duramente schierato contro la Perrotta, e in molti l’hanno addirittura accusato di voler strumentalizzare suo figlio. Rosa tuttavia attualmente non ha ancora commentato quanto accaduto, ma ci si aspetta che a breve l’ex tronista decida di intervenire e di fare chiarezza sulla situazione.

In attesa di una prima dichiarazione, rivediamo le parole di Rosa Perrotta in merito allo slittamento del matrimonio con Pietro Tartaglione.