Rosalinda Cannavò ha parlato del suo rapporto con Dayane Mello dopo qualche giorno dalla finale del Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata odierna di Verissimo, Silvia Toffanin ha svelato un retroscena sulle due. Sia la Cannavò che la modella brasiliana hanno rifiutato di apparire insieme durante l’intervista e di incontrarsi perciò dinanzi alle telecamere. Una notizia non inaspettata ma che vi avevamo anticipato qualche giorno fa riportandovi un rumor apparso online.

La Toffanin ha ovviamente parlato con Rosalinda del suo percorso all’interno del reality, soffermandosi sul rapporto di amicizia che l’ha legata alla Mello. L’attrice ha dichiarato di essere ancora delusa per quanto accaduto negli ultimi giorni in casa, ma ha confermato di volere ancora bene a Dayane. “Per quanto riguarda l’affetto è cambiato ben poco. Ho sentito lei dire che io sia rimasta delusa per la nomination ma non è così – ha voluto specificare – Sono più delusa per le parole che ha usato prima: che faccio sempre il dramma, che sono un’attrice nata, ha supposto che avessi fatto una strategia con Andrea (Zenga, ndr)”.

“Ho messo un po’ in dubbio tutto però l’affetto c’è – ha proseguito Rosalinda Cannavò, lasciando una porta aperta ad una possibile riconciliazione – Al di là del gioco, io per lei ci sono. Ci saranno occasioni per parlarsi, quando saremo entrambe più tranquille. Le Rosmello esistono e si devono ritrovare“. Durante l’intervista sono state mandate in onda alcune immagini che ripercorrevano lo splendido rapporto che le ha legate e in molti hanno notato gli occhi lucidi della Cannavò.

“Io conosco il perdono. La cosa che mi dispiace è che lei alcune volte non capisce il punto della situazione. Vedere queste immagini insieme a lei mi emoziona“, ha concluso. Silvia Toffanin si è detta pronta ad ospitarle ancora una volta insieme, qualora riuscissero a ricucire le crepe del loro rapporto.

