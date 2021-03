1 Le tensioni tra Dayane Mello e Rosalinda

Sono ormai settimane che i rapporti tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si sono raffreddati. Come sappiamo durante gli ultimi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 5, le tensioni tra la modella e l’attrice sono salite alle stelle e a poco a poco le due si sono allontanate. Tuttavia entrambe avevano manifestato la voglia di avere un chiarimento dopo la fine del reality, che però pare non ci sia ancora stato.

Dopo la finale di lunedì infatti, qualche ora fa Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si sono incontrate per la prima volta a Verissimo. Domani infatti andrà in onda uno speciale con tutti i finalisti e il vincitore del Grande Fratello Vip 5, e di certo ne vedremo delle belle. Ciò nonostante sembrerebbe, come riporta Blasting News, che quando Dayane e Rosalinda si sono incontrate nel camerino sarebbe sceso il gelo e che si siano a malapena salutate, segno dunque che le tensioni tra le due siano ancora in corso. Ecco quanto si legge in merito:

“Possiamo svelarvi che a distanza di qualche giorno dalla finalissima del GF Vip, il rapporto tra Rosalinda e Dayane non è affatto migliorato. Questo pomeriggio, nel dietro le quinte di Verissimo, le due ex protagoniste del reality show condotto da Alfonso Signorini si sarebbero a malapena salutate. Un clima tutt’altro che sereno quello che si respira tra la modella brasiliana e l’attrice siciliana che ha trovato la felicità al fianco di Andrea Zenga. Chi era presente nel backstage della trasmissione condotta da Silvia Toffanin, ci rivela che tra Dayane e Rosalinda vi era un clima teso, quasi di sfida e che nessuna delle due sembrerebbe disposta a “cedere” nei confronti dell’altra”.

Cosa accadrà dunque tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò? L’amicizia tra le due sarà davvero giunta al termine o nei prossimi giorni arriverà il tanto desiderato chiarimento? Non resta che attendere per scoprirlo.