Rosalinda Cannavò diventa una bionda Dua Lipa a Tale e quale

Rosalinda Cannavò nei panni di Dua Lipa

Siamo giunti alla terza puntata di Tale e quale show 2022 e anche per questa edizione il programma di Carlo Conti sta riscuotendo un grande successo. Come sappiamo, tra i concorrenti c’è anche Rosalinda Cannavò che ha un grande fandom dalla sua parte e ogni settimana riesce a prendere qualche punto dai like del pubblico.

La scorsa settimana ha vestito i panni di Elodie, un’imitazione davvero difficile sia esteticamente che vocalmente. Ma l’attrice si è impegnata davvero tanto durante la settimana. Questa volta ha avuto un compito forse ancora più difficile: Dua Lipa. In particolare Rosalinda si è esibita nel brano “Don’t Start Now” direttamente dagli MTV Europe Music Awards 2019. Ecco un estratto della sua performance:

Come detto, un compito per niente facile. Come sono stati quindi i commenti dei quattro giudici? Le hanno fatti tutti i complimenti per il grande impegno e per lo studio, oltre che per la performance. Non è stato d’accordo Cristiano Malgioglio che invece le ha detto che non c’era nulla di Dua Lipa. E ha aggiunto che dovrebbero far fare a Rosalinda personaggi più semplice e non icone.

Potete rivedere tutta l’esibizione di Rosalinda Cannavò che imita Dua Lipa andando sul sito di RaiPlay dove potete anche seguire la diretta e rivedere poi tutta la puntata di Tale e quale show.

