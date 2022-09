Chi è Rosalinda Cannavò? Età, fidanzato e Instagram

Vediamo tutte le informazioni su Rosalinda Cannavò, dalla biografia e il suo vecchio nome d’arte, alla carriera, la vita privata, il fidanzato, i social e Instagram.

Chi è Rosalinda Cannavò

Nome e Cognome: Rosalinda Cannavò

Vecchio nome d’arte: Adua Del Vesco

Data di nascita: 26 novembre 1992

Luogo di Nascita: Messina

Età: 30 anni

Altezza: 1,73 m

Peso: 57 kg

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: attrice

Fidanzato: Rosalinda è fidanzata con Andrea Zenga

Figli: Rosalinda non ha figli

Tatuaggi: non sembrerebbe avere tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @adua.del.vesco

Profilo Twitter: @14Cannavo

Rosalinda Cannavò età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Rosalinda Cannavò partendo dalla sua biografia, quindi quanti anni ha, quando è il suo compleanno e anche come si chiamava prima. Dov’è nata Adua Del Vesco? Rosalina è nata a Messina il 26 novembre 1992. Ha quindi 30 anni di età ed è del segno zodiacale del Sagittario. La sua altezza è di 1,73 e il suo peso è 57 kg. Per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne di visibili.

Rosalinda Cannavò è conosciuta anche con il nome di Adua Del Vesco, che però è un nome d’arte risalente al passato e che lei adesso non usa più. Fu scelto per lei quando era all’inizio della sua carriera di attrice perché poteva essere più incisivo e più adatto per avere successo rispetto a quello di battesimo.

All’età di 16 anni ha deciso di trasferirsi da Messina a Roma per seguire il suo sogno, cioè quello di diventare attrice. Così dopo aver conseguito il diploma, ha frequentato alcuni corsi di teatro e di dizione per migliorare nella recitazione. Contemporaneamente ha iniziato anche l’Università, iscrivendosi alla facoltà di Teologia.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Rosalinda Cannavò, abbiamo molte informazioni. In passato ha avuto una relazione con il collega Massimiliano Morra. Poi, nel 2015, ha intrapreso una relazione con Gabriel Garko, ma è anche questa storia è finita dopo poco tempo. In realtà, nel 2020, tutti e tre hanno ammesso che si trattava di relazioni non vere, fatte solo per “vendere” meglio le fiction dove erano protagonisti.

Una relazione molto lunga e conosciuta di Rosalinda Cannavò è stata quella con Julian Condor. I due si conoscevano da molto tempo e hanno avuto vari tira e molla. Questa persona è stata molto vicino a Rosalinda anche nei momenti difficili della sua malattia. La relazione è però finita mentre la Cannavò si trovava nella casa del GF Vip. Lei decise di mettere fine a tutto perché sentiva che non era più la persona adatta a lei.

Oggi Rosalinda Cannavò è fidanzata con Andrea Zenga. I due si sono conosciuti nella casa del GF Vip, luogo in cui hanno intrapreso una relazione che sta appunto durando anche fuori. Nonostante in tanti chiedano loro se convoleranno a nozze, per il momento si godono semplicemente la convivenza.

Di Rosalinda Cannavò sappiamo anche che in passato ha sofferto di anoressia. Lei stessa, come racconta nel suo libro, ha rivelato che era arrivata a pesare 32 chili rischiando anche la vita perché gli organi interni potevano smettere di funzionare. Tutto questo è stato causato dalla ricerca di una perfezione estetica anche per il lavoro che fa. Dopo è arrivata un’altra malattia. Ha iniziato cioè a mangiare di nuovo, ma in maniera eccessiva fino a sentirsi male, arrivando così a 70 chili in poco tempo. Tutto questo l’ha portata anche a finire in uno stato depressivo da cui per fortuna è riuscita ad uscire.

Dove seguire Rosalinda Cannavò: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è Rosalinda Cannavò, vediamo come seguirla sui social. Il modo migliore è il suo profilo Instagram che porta ancora come dicitura il suo vecchio nome d’arte: Adua Del Vesco. Ma nella biografia ha scritto il suo nome di battesimo. Quanti follower ha Adua Del Vesco? L’attrice ha oltre 600 mila follower.

Su Instagram pubblica varie stories e si trovavano molto conternuti anche attraverso gli hashtags.

Per chi fosse interessato, Rosalinda ha anche un profilo Twitter. Mentre non risultano profilo Facebook.

Carriera

Parliano adesso della carriera di Rosalinda Cannavò e che lavoro fa. Sognando di diventare attrice, si è trasferita a Roma all’età di 16 anni e ha iniziato a frequentare corsi di teatro e di dizione. Gran parte delle sue interpretazioni riguardano il piccolo schermo, con fiction come Rodolfo Valentino, La Leggenda, Furore – Il vento della speranza di cui ha girato due stagioni. Ma anche le fiction Non è Stato Mio Figlio, con Gabriel Garko e Massimiliano Morra, e Il Bello delle Donne…Alcuni Anni Dopo.

Ha inoltre avuto esperienze sul grande schermo. Nel 2014 ha fatto il suo debutto partecipando al film di Carlo Vanzina Sapore di Te. E nel 2018 ha interpretato una giovane Veronica Lario nel film Loro di Paolo Sorrentino.

L’Onore e il rispetto

Il debutto vero e proprio di Rosalinda sul piccolo schermo è arrivato nel 2012, quando è entrata a far parte del cast della terza stagione della fiction di Canale 5 L’Onore e il Rispetto usando, come detto, il nome d’arte Adua Del Vesco.

Il peccato e la vergogna

Altra fiction di grande sueccesso a cui ha preso parte accanto a Gabriel Garko è stata Il Peccato e la Vergogna. Nel dettaglio, ha recitato nella seconda stagione.

Film e fiction

L’onore e il rispetto – Parte terza (2012)

(2012) Sapore di te (2014)

(2014) Il peccato e la vergogna 2 (2014)

(2014) Rodolfo Valentino – La leggenda (2014)

(2014) Furore (2014-2018)

(2014-2018) Non è stato mio figlio (2016)

(2016) Il bello delle donne… alcuni anni dopo (2016)

(2016) Loro (2018)

GF Vip 5

A settembre 2020 Rosalinda Cannavò è stata scelta per partecipare al Grande Fratello Vip 5. Dopo questa sua esperienza nel reality, nella stagione 2021/2022 ha presentato Casa Chi.

Rosalinda Cannavò a Tale e quale show

A settembre 2022 Rosalinda Cannavò è entrata a far parte del cast di Tale e quale show in veste di concorrente. Il programma di grande successo di Carlo Conti vede alcuni vip prendere le sembianze nell’estetica e nella voce di vari cantanti esibendosi in diretta per una gara.

Il programma inizia la messa in onda venerdì 30 settembre. Ma vediamo chi partecipa.

I concorrenti di Tale e quale show 2022

Ecco chi sono i concorrenti dell’edizione 2022 di Tale e quale show:

Vediamo ora cosa sappiamo sul percorso di Rosalinda a Tale e Quale Show 2022.

Il percorso di Rosalinda Cannavò a Tale e quale show 2022

Il percorso di Rosalinda Cannavò a Tale e Quale Show 2022 inizia venerdì 30 settembre. Vediamo se l’ex vippona sarà brava nelle sue interpretazioni.

1^ puntata: (IN AGGIORNAMENTO)

