Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga presto sposi? Arriva l’anello di fidanzamento

1 Andrea Zenga regala un anello a Rosalinda Cannavò

Vanno a gonfie vele le cose tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, il cui amore è nato nella casa del Grande Fratello Vip 5. La loro relazione sta andando così bene che potrebbe arrivare molto presto un matrimonio. Sì perché al dito di Rosalinda è spuntato un anello davvero molto bello e luccicante.

L’attrice ha mostrato l’oggetto durante l’ultima puntata di Casa Chi, programma di cui è attualmente al timone per interviste e curiosità sulla sesta edizone del reality più famoso d’Italia. Tale puntata andrà in onda questa sera, ma il profilo Instagram ufficiale del magazine Chi ha lanciato in anteprima la notizia.

L’anello è arrivato in occasione del primo anniversario di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga che coincide proprio con la festa di San Valentino. Il profilo del magazine, infatti, scrive: “Per festeggiare il primo anniversario del loro amore, che cade proprio il giorno di San Valentino, Andrea Zenga ha regalato a Rosalinda Cannavò l’anello di fidanzamento. Lo hanno rivelato i due innamorati durante la puntata di Casa Chi in onda questa sera. Andrea ha regalato alla fidanzata una vera con sedici brillanti come pegno d’amore durante una romantica vacanza a Firenze. A quando le nozze?”

Come si nota, si parla di matrimonio tra i due, che ovviamente non è confermato. Ma potrebbe non essere così lontano. Comunque nella puntata di Casa Chi di stasera avremo maggiori informazioni.

A proposito di nozze, ricordiamo che il fratello di Zenga si è sposato senza la presenza dei famigliari. Proprio di questo la stessa Rosalinda ne aveva parlato…