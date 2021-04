1 Gli ex gieffini che Rosalinda Cannavò sente ancora

Il Grande Fratello Vip è terminato ormai da diverso tempo, ma i protagonisti di questa quinta edizione continuano a tenere compagnia ai fan tramite dirette Instangram oppure a riempire trasmissioni televisive e radiofoniche. Tra questi anche Rosalinda Cannavò, la quale ha rilasciato una lunga intervista nella trasmissione Turchesando, condotta da Turchese Baracchi, nella quale ha parlato degli ex gieffini che sente ancora oggi. Scopriamo, quindi, ciò che ha detto nello specifico:

[…] Mi sento spesso con Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta, Samantha De Grenet, MAtilde Brandi e Carlotta Dell’Isola. Anche con Stefania Orlando abbiamo chiarito quella piccola parentesi e sono molto contate. Con Tommaso è sbocciata una bellissima amicizia alla fine. Io lo stimo tanto. Ha un’intelligenza incredibili- Ha una cultura che fa invidia e si merita tutto quello che sta ottenendo. Nel ruolo di opinionista è perfetto.

Rosalinda Cannavò, poi, continua a parlare degli ex gieffini soffermandosi anche su Francesco Oppini, col quale ha avuto alcuni screzi all’interno della Casa, e su Giulia Salemi. Ecco, perciò, le sue dichiarazioni:

Con Francesco Oppini ho battibeccato soprattutto per Dayane Mello. Fuori dalla Casa non abbiamo ancora avuto modo di sentirci, ma non c’è ostilità. Giulia Salemi l’ho sentita per il suo compleanno. Le ho fatto gli augurio e ci siamo scambiate qualche messaggio. Con Maria Teresa Ruta ho tante cose in comune. Ci siamo sentite e ci siamo anche viste in tanti programmi.

Alcuni potrebbero aver notato che non ha menzionato Dayane Mello se non indirettamente. Tra loro, però, va tutto bene e lo ha confermato più volte in precedenza. Per sapere come prosegue l’intervista di Rosalinda Cannavò, non solo incentrata sugli ex gieffini, continuate a leggere…