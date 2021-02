1 La richiesta del fidanzato di Rosalinda Cannavò

Giuliano Condorelli questa volta ha preso una decisione drastica nei confronti di Rosalinda Cannavò. Il fidanzato della gieffina, infatti, in queste ultime ore ha pensato di rivolgersi ai suoi avvocati e fare una richiesta al Grande Fratello Vip.

L’attrice in questi 5 mesi nel reality show ha fatto un percorso molto importante dove si è liberata di tanti pesi che portava sul cuore e, oltretutto, ha messo spesso in dubbio la sua relazione con Giuliano Condorelli. La vicinanza a Dayane Mello (con la quale ci sono stati gesti e dichiarazioni importanti) e ora ad Andrea Zenga (con lui si è appena approcciata), stanno sollevando non poche perplessità nella mente di Rosalinda Cannavò, circa il suo futuro accanto al suo fidanzato.

A poco è servito qualche settimana fa il faccia a faccia dove Giuliano Condorelli ha consegnato la sua chiave di casa a Rosalinda Cannavò, ma lei ha declinato l’offerta, pur ritirandola. Questa sera Alfonso Signorini, però, ha fatto sapere che il fidanzato dell’attrice ha fatto una scelta piuttosto drastica:

“Vipponi vi devo fare una precisazione importante e devo rivolgermi a Rosalinda. Allora Rosalinda devi sapere che Giuliano ci ha fatto arrivare, attraverso il suo avvocato, la richiesta di non parlare più di lui. Una richiesta che ha esteso a tutti quanti, te compresa. Quindi io vi chiedo di rispettare, in tutti i modi, quello che Giuliano, attraverso i suoi avvocati ha chiesto”.

Ecco il video al momento dell’annuncio a Rosalinda Cannavò…

Rosalinda Cannavò non l’ha presa benissimo e si è sfogata in lacrime. Al termine dell’appuntamento ci aspetterà un lungo post puntata probabilmente! Vedremo cosa succederà.