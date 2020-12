1 Dopo i recenti rumor sulla loro storia, Julian Condor rompe il silenzio su Rosalinda Cannavò e si sfoga su Instagram. Le sue parole

Rosalinda Cannavò è rinata nella Casa del Grande Fratello Vip. A dirlo è stata lei stessa che ha ammesso come abbia acquisito maggiore consapevolezze e determinazione, questo grazie anche all’aiuto della sua amica Dayane Mello, che nel reality è il suo punto di riferimento. Tra le due vi è un legame davvero molto importante e nonostante qualche recente incomprensione, entrambe hanno dimostrato di sapere andare oltre.

L’attrice di origini siciliane durante il suo percorso, però, ha anche affrontato alcune importanti ferite del suo passato e di recente ha messo in discussione il suo rapporto con il fidanzato Giuliano Condorelli (o Julian Condor). Facendo una sorta di lavoro introspettivo Adua Del Vesco (nome d’arte della gieffina), Rosalinda ha esternato non pochi dubbi sulla sua relazione e si sta ponendo varie domande sul futuro insieme a Giuliano. E non parla solo di matrimonio e metter su famiglia, per il quale Condorelli pare essere stato sempre restio, ma anche per quel che riguarda il suo cambiamento a livello caratteriale e non solo.

A dare ulteriori pensieri a Rosalinda Cannavò è il mancato video natalizio da parte del suo fidanzato Giuliano. Condorelli infatti ha mandato solo un regalo: una tavoletta lavorata a mano con un pensiero inciso. A seguire è presente anche un criptico P.S, che ha mandato ulteriormente in confusione la giovane. A distanza di giorni, dopo tanto rumore, il fidanzato di Rosalinda si è espresso sui social con un pensiero pubblicato tra le storie di Instagram:

“Eccomi, scusate! Da circa 3 settimane ho lasciato il mio profilo al mio migliore amico, perché tutte le cavolate che ho letto stavano cominciando a procurarmi una forte ‘allergia’ e soprattutto distrarmi dai miei impegni lavorativi e familiari. Pubblico la storia e lo riconsegno al mio caro compagnare che mi farà sapere solo ciò degno di nota”.

A seguire Giuliano Condorelli ha voluto fare alcune puntualizzazioni sul suo rapporto con Rosalinda Cannavò:

“Diventano sempre più insistenti delle voci ridicole che devo smentire categoricamente:

Non ho mai smesso di seguire Rosalinda.

Nessuno mi ha mai convinto e neppure consigliato di farle il regalo di Natale. Figuratevi se mi faccio consigliare dal Gf per qualcosa di così importante per me.

Non ho lasciato Rosalinda. La seguo, supporto e amo alla follia, nel bene e nel male.

Se volete continuare a commentare e condividere notizie false fate pure, sono certo che la maggior parte di voi stia dalla parte della verità e del bene. Grazie come sempre per tutti i messaggi di affetto che leggerò uno ad uno”.

Storie Instagram – Giuliano Condorelli (Julian Condor)

Sebbene il fidanzato di Rosalinda Cannavò si sia espresso in questo modo, molti fan sui social non si sono detti propriamente d’accordo con lui e ne contestano gli atteggiamenti. Anche Alfonso Signorini nei giorni scorsi non è parso dello stesso avviso. Andiamo a rivedere cosa ha raccontato il conduttore sulla loro storia…