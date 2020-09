Chi è Julian Condor, fidanzato di Adua Del Vesco? Età e Instagram

Conosciamo meglio, attraverso alcune curiosità, chi è Julian Condor, il fidanzato di Adua Del Vesco: età, vita privata e Instagram e social.

Chi è Julian Condor

Julian Condor età, biografia e altezza

Cosa sappiamo di Julian Condor, fidanzato di Adua Del Vesco? Ecco di seguito alcuni cenni della biografia. Il ragazzo si chiama Giuliano, è un classe 1994 e la sua età dunque è di 25 anni. Non sappiamo però il giorno e il luogo di nascita.

Adua, però, durante un racconto nella Casa del GF Vip, ha detto che la sua dolce metà è del segno del Sagittario, dunque la data a questo punto oscilla tra novembre e dicembre.

Purtroppo non abbiamo informazioni nemmeno per quel che riguarda l’altezza e il peso e dalle immagini viste sui social non dovrebbe avere nemmeno dei tatuaggi sul suo corpo.

Cosa sappiamo invece della vita privata di Julian Condor? Che lavoro fa?

Vita privata e lavoro

Non si sa tantissimo della vita privata di Julian Condor. Ma sbirciando sui social abbiamo scoperto qualcosa su di lui. Molto legato alla sua famiglia, siamo a conoscenza che il ragazzo è laureato, ma non abbiamo troppi dettagli in merito.

Altra cosa che abbiamo capito dal suo account è che vive a Milano, ma ha origini siciliane, esattamente come la sua fidanzata Adua Del Vesco.

Ma che lavoro fa? Giuliano lavora nel mondo della moda come imprenditore, ma posa spesso anche come modello.

Julian è fidanzato? La storia con Adua Del Vesco

Un amore incondizionato. Così Adua Del Vesco ha parlato della sua storia con il fidanzato Julian Condor. Nonostante infatti l’attrice avesse avuto altre relazioni, lui l’ha sempre rispettata e ha mantenuto un rapporto d’amicizia e rispetto. Ma non solo, perché una volta che Adua è tornata single, tra loro è sbocciata nuovamente la passione.

Per la prima volta la Del Vesco ha rivelato qualcosa di lui durante un’ospitata televisiva:

“Nella mia vita c’è qualcuno. È una persona che in realtà c’è sempre stata. mi ha aspettato per tanti anni e mi è stata vicino quando pesavo 34 chili: se non è amore questo non so cosa possa esserlo”.

Ha raccontato a Verissimo nel 2019. Anche in quell’occasione, però, non era emerso nulla di più.

Il medesimo discorso la bella Adua Del Vesco l’ha ripreso nella Casa del Grande Fratello Vip, dove ha parlato del suo fidanzato Julian Condor. Il modello, stando a quanto detto dall’attrice, è stato il suo primo amore e si conoscono da ben 14 anni. Si sono innamorati da quando ne avevano appena 17 e, nonostante i continui tira e molla, sono sempre stati molto uniti.

Come dicevamo quindi Adua Del Vesco ha parlato del suo fidanzato, quando a colloquio con Andrea Zelletta, ha ripercorso il periodo più buio della sua vita. Senza mai menzionare il nome di Julian, l’attrice ha dichiarato come lui sia stato sempre al suo fianco:

“Con lui abbiamo fatto tutto il Liceo insieme e ci siamo fidanzati che avevo tipo 17 anni. Non so dirti con precisione quanto sia durata la nostra storia, perché era un continuo tira e molla. Siamo due Sagittario poi e abbiamo un carattere simile, prendiamo fuoco facilmente, però quella cosa tra noi non si è mai spenta del tutto. Ci siamo sempre l’uno per l’altra”.

Ha detto Adua Del Vesco a proposito del fidanzato Julian Condor:

“Lui poi me l’ha dimostrato tantissimo, perché quando io sono stata male lui mi è stato accanto. Tu pensa che è stato proprio in quei momenti che ho capito quanto ci tenesse a me. Io veramente ero orribile. La gente mi guardava per strada ed era schifata. Ero tutta ossa, pesavo appena 32 kg. Lui camminava per strada con me dandomi la mano e a volte baciandomi. E io lì mi chiedevo come potesse dirmi che sono bella.

Sai non è una persona che me lo dice, però me lo dimostra e niente è paragonabile a questo. A me lui ha insegnato un sacco di cose. (…) Per stare insieme lui mi ha portata nella sua casa al mare e si occupava di me. Mi prendeva di peso, viste le mie condizioni, mi faceva fare i giri in barca e divertire. Amore incredibile“.

Ha concluso. La scelta di Adua Del Vesco di non parlare troppo del suo fidanzato Julian Condor è dettata dal fatto che voglia preservare il più possibile la sua vita privata.

Dove seguire Julian Condor: Instagram e social

È possibile seguire Julian Condor sui social? La risposta è sì. Giuliano ha infatti un account su Instagram, seguito al momento da oltre 2000 follower (numero in crescita), dove si racconta attraverso alcune foto. Sono tantissime infatti le immagini romantiche presenti che lo mostrano insieme ad Adua Del Vesco, ma anche in compagnia di amici e familiari.

Il profilo in questione, tra l’altro, è davvero molto curato e sono presenti anche foto tratte da shooting per cui ha posato.

Sempre osservando il suo Instagram si capisce qualcosa sulla sua persona. Emerge infatti come sia un ragazzo amante dello sport. Tanti sono le istantanee che lo mostrano intento a sciare, nuotare e fare surf e ha anche una mountain bike. Crediamo anche che Giuliano sia in modo particolare affascinato anche dalle auto d’epoca (e probabilmente ne possiede una).

Altra cosa che emerge è la sua passione per i viaggi. Sono tanti i post dove testimonia le sue partenze tra le meraviglie d’Italia e del mondo.

Sembrerebbe anche sia un grande amante della fotografia in generale o che comunque abbia un occhio fotografico molto attento. Anche gli scatti che potrebbero sembrare più banali (foto di cibo ad esempio) possiedono comunque il loro fascino e attirano la curiosità tra gli utenti dei social.

Adesso che Adua Del Vesco è nella Casa del Grande Fratello Vip, Julian Condor non manca occasione di pubblicare dediche e foto speciali per la sua fidanzata.

