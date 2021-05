1 Lo scherzo a Rosalinda Cannavò

Ieri sera su Italia 1 è andata in onda una nuova puntata de Le Iene. Tra gli ospiti in studio Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, coppia nata nella casa del GF Vip. L’attrice nei giorni scorsi è stata vittima di uno scherzo da parte del suo fidanzato, complice della trasmissione, ed è parsa piuttosto furiosa. Ma cosa sarà successo da farla arrabbiare così tanto? Vi anticipiamo solo che il programma ha messo davvero a dura prova la relazione tra il figlio di Walter Zenga e la bella siciliana.

Tutto è iniziato con l’incontro tra Andrea Zenga e Nicolò De Devitiis, i quali si sono messi d’accordo su come procedere per far si che tutti risultasse il più credibile possibile. La Iena e l’ex gieffino hanno avuto modo di conversare tranquillamente. Questo perché Rosalinda Cannavò non era presente in casa, poiché in quei giorni si trovava in Sicilia dalla sua famiglia. Così lo scherzo è entrato nel vivo.

L’attrice ha fatto ritorno a Milano. Una volta arrivata a casa con il suo fidanzato, quest’ultimo ha ricevuto una telefonata da parte della sua agente. La manager gli ha fatto sapere che il giorno successivo si sarebbe tenuto il provino. Andrea infatti si giocava la chance di co-condurre un programma tv calcistico dedicato agli Europei 2021.

Ad accompagnarlo è stata Rosalinda Cannavò, la quale ancor prima di recarsi sul posto ha manifestato le prime gelosie. Il peggio è arrivato quando l’attrice e Zenga sono arrivati nello studio dove si è poi tenuto il provino. Lì presente la conduttrice, che ha salutato Andrea, ma non ha degnato di un sguardo Rosalinda. Già questo comportamento ha un po’ infastidito la Cannavò. La giovane ha seguito il tutto in silenzio e ha notato degli atteggiamenti di Francesca, questo il nome della conduttrice, che non le sono particolarmente piaciuti. Continua…