Lutto per Rosalinda Cannavò: è morta la nonna

1 L’annuncio di Rosalinda Cannavò

Un triste Natale per Rosalinda Cannavò. L’attrice ed ex concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha condiviso con i suoi follower un momento delicato che sta attraversando. Nella giornata di ieri ci ha lasciati la sua amata nonna. Rosalinda ha voluto ricordare la donna con una delle ultime foto che le ritraggono insieme.

“Ciao nonna. Voglio ricordare di te questo gesto di affetto spontaneo e inaspettato mentre scattavamo una foto poco tempo fa. Oggi hai smesso di soffrire“, ha scritto la Cannavò. L’attrice sta trascorrendo le vacanze di Natale in compagnia di Andrea Zenga, conosciuto proprio durante la sua permanenza all’interno del reality di Canale 5. I due fanno coppia fissa ormai da mesi e sono inseparabili.

Rosalinda Cannavò è infatti in compagnia di Andrea e della sua famiglia in questo momento. Proprio ieri il commentatore sportivo ha pubblicato una foto che lo ritrae con la sua fidanzata, la mamma Roberta Termali e due dei suoi fratelli in un ristorante nella provincia di Ancona.

