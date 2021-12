Lutto per Alessandro Basciano: è morto il nonno

1 Morto il nonno di Alessandro Basciano

Un grave lutto ha colpito Alessandro Basciano, uno degli ultimi ingressi della casa del Grande Fratello Vip 6. Nel giorno di Natale è venuto a mancare il suo amato nonno. Ad annunciarlo è stata sua sorella Giorgia attraverso il suo profilo Instagram. “In questo giorno di festa te ne sei andato…mi dispiace non essere stata lì – ha scritto la ragazza sotto una foto dell’uomo – nonnino mi mancherai tanto“. La storia in questione è stata ricondivisa anche dallo staff dell’ex tentatore di Temptation Island ed ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Fino a questo momento il Grande Fratello non ha ancora dato ufficialmente la notizia al ragazzo. Proprio ieri, nel giorno di Natale, Basciano ha ricevuto un tenero videomessaggio da parte di suo figlio che ha fatto commuovere tutti i suoi coinquilini. Alessandro è entrato a far parte del programma lo scorso 17 dicembre come nuovo concorrente insieme a Eva Grimaldi e Federica Calemme. Non sappiamo se dopo una notizia del genere deciderà di abbandonare il reality o di proseguire il suo percorso all’interno della casa.

Lo scorso anno un’altra concorrente si trovò a vivere un evento luttuoso simile a quello di Alessandro Basciano. Stiamo parlando di Dayane Mello, che perse suo fratello Lucas a causa di un tragico incidente. La modella decise di restare in casa e trovare nei suoi compagni di viaggio la forza per andare avanti. Per la Mello infatti, a causa del covid, sarebbe stato impossibile ricongiungersi con la famiglia in Brasile che all’epoca era colpito da un’ondata particolarmente pesante.

