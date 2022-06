1 Il video contro l’anoressia di Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò non ha mai tenuto nascosto questo aspetto della sua vita. Ne aveva parlato anche al Grande Fratello Vip e ne ha parlato nel marzo del 2022 in una puntata di Verissimo. In quell’occasione, inoltre, ha anche affermato di voler congelare i suoi ovuli e ha spiegato la ragione della sua scelta:

“Chi mi segue sa che io ho sofferto per tantissimi anni di anoressia e di conseguenza di amenorrea, che è l’assenza del ciclo. Durante quegli anni ho avuto una paura incredibile, visto che la maternità è uno dei miei sogni più grandi, di non poter avere i figli. In quel periodo ho conosciuto un’amica e mi ha raccontato di questa possibilità di congelare gli ovuli.

Oggi che ho quasi 30 anni e non c’è ancora in progetto quello di fare un figlio, non voglio negarmi questa possibilità. Ho pensato quest’anno di intraprendere questo percorso, il social freezing. La possibilità di congelare gli ovuli e utilizzarli in seguito quando deciderò di avere un figlio, oppure se non dovessi avere bisogno anche di donarli, dare la possibilità a qualche donna“.

Nella giornata di oggi, invece, è tornata sull’argomento postando sul suo profilo Instagram un video in cui ha inserito delle foto dell’epoca in cui soffriva di anoressia. Verso la fine, invece, troviamo degli spezzoni di filmati in cui sfila e si bacia con il fidanzato Andrea Zenga oggi che sta meglio. Nella descrizione leggiamo il seguente messaggio:

Mi ricorderò di te eccome. Ho i segni sul cuore e sulla pelle! Ma sconfiggerti è stata la cosa più difficile e giusta che potessi fare! Oggi sorrido, oggi sono felice senza di te. Lottate per tornare a sorridere e non permettete più a questo mostro di distruggervi la vita.

