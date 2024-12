Domenica scorsa Carlo Conti ha svelato i Big di Sanremo 2025. Nel cast c’è anche Rose Villain, che tuttavia al momento dell’annuncio stava dormendo.

La reazione di Rose Villain

Il 2024 è stato di certo un anno ricco di successi per Rose Villain. La cantante infatti lo scorso febbraio ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston la rapper ha proposto il brano Click Boom! che in breve ha conquistato tutto il pubblico. Da quel momento per l’artista sono arrivati una serie di traguardi, grazie anche alla pubblicazione del disco Radio Sakura, che ha scalato le classifiche.

Per tutta l’estate nel mentre Rose ha girato l’Italia con una serie di concerti e solo poche settimane fa è arrivato un grande annuncio per tutti i fan. Il 23 settembre 2025 infatti per la prima volta la cantante si esibirà al Forum di Milano con uno show evento, che promette di rimanere nella storia. Ma non solo. La rapper ha anche fatto intendere che nei prossimi mesi verrà rilasciato il suo terzo album, già attesissimo da tutti i fan.

Poche ore fa come se non bastasse è arrivata l’ennesima sorpresa. Domenica 1 dicembre infatti Carlo Conti ha svelato i Big in gara al Festival di Sanremo 2025. A far parte del cast c’è anche Rose Villain, che tornerà a esibirsi sul palco del Teatro Ariston. Tuttavia al momento dell’annuncio del presentatore la cantante stava dormendo. Rose infatti si trovava a New York e, proprio mentre Conti era al TG1, in America era dunque mattina presto.

Il video del momento così in queste ore è diventato virale sui social e non è sfuggita la reazione della cantante, che dopo aver appreso di essere nel cast del Festival ha gioito insieme ai suoi collaboratori. Ma come ci stupirà stavolta la rapper? Non resta che attendere febbraio per scoprirlo.